كرة سلة – الزمالك يحسم موقعة نصف النهائي ويتخطى الأهلي في دوري السوبر

الجمعة، 19 أبريل 2019 - 21:16

كتب : FilGoal

الصورة من الموقع الرسمي لـ الزمالك

انتصر فريق الزمالك لكرة السلة على الأهلي 83-76 في المباراة الرابعة بين الفريقين في نصف نهائي دوري السوبر.

نصف نهائي دوري السوبر يُقام بنظام best of 5 "الأفضل من 5" أي أن الفائز بثلاث مباريات يتأهل للمباراة النهائية.

المباراة الأولى انتهت بفوز الزمالك 70-64 قبل أن ينتصر الأهلي في اللقاء الثاني 77-76.

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وحسم الزمالك المباراة الثالثة بانتصار كبير 81-54، قبل أن يحسم موقعة نصف النهائي لصالحه بانتصار في المباراة الرابعة.

الربع الأول كان متوازنا وانتهى لصالح الزمالك 18-16 قبل أن يضع الزمالك ثلاثية حاسمة مع آخر لحظة في نهاية الشوط الأول ليوسع الفارق لـ 36-32.

النتيجة استمرت متقاربة بين الفريقين في الربع الثالث، إلا أن الزمالك حسمه 58-55.

مع تبقي 22 ثانية سجل الأهلي ثلاثية قلصت الفارق لـ 4 نقاط فقط، إلا أن الزمالك حافظ على تقدمه لينهي المباراة في النهاية بـ 83-76.

وينتظر الزمالك في نهائي دوري السوبر، الفائز من مواجهة الجزيرة أمام الاتحاد.

ويلعب الجزيرة أمام الاتحاد في مباراة خامسة حاسمة بعدما فاز كلا منهما بمباراتين.

وتقام المباراة الخامسة الحاسمة بين الجزيرة والاتحاد في الـ 21 من شهر أبريل الجاري.

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