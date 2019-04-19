بالفيديو – تريزيجيه يُسجل بصناعة كريم حافظ.. قاسم باشا يتعادل مع بورصا سبور

الجمعة، 19 أبريل 2019 - 21:38

كتب : FilGoal

تريزيجيه - قاسم باشا

سجل محترفنا المصري محمود حسن "تريزيجيه" هدفا في تعادل فريقه قاسم باشا مع بورصا سبور.

وتعادل قاسم باشا أمام بورصا سبور بهدف لكل فريق في الجولة الـ 29 من الدوري التركي.

كريم حافظ شارك في المباراة كأساسي قبل أن يغادر أرض الملعب في الدقيقة 77.

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بينما شارك تريزيجيه منذ البداية وأكمل المباراة حتى النهاية وسجل هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 60 من صناعة كريم حافظ.

تريزيجيه سجل استقبل عرضية كريم حافظ بتسديدة على الطائر هزت الشباك بهدف أول لقاسم باشا.

ووصل تريزيجيه لهدفه التاسع في الدوري هذا الموسم.

بينما هدف بورصا سبور جاء في الدقيقة 82 من علامة الجزاء عن طريق أياتاك كارا.

وحصد قاسم باشا نقطته الـ 38 هذا الموسم في المركز السادس، بينما وصل بورصا سبور للنقطة 29 في المركز الـ 15.

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