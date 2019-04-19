مدرب وست بروميتش: حجازي اعتذر لي عما فعله

كشف جيمي شان المدير الفني لفريق وست بروميتش ألبيون تقدم محترفنا المصري أحمد حجازي باعتذار له بين شوطي لقاء فريقه أمام هال سيتي.

وست بروميتش فاز على هال سيتي بثلاثية مقابل هدفين في الجولة الـ 43 من الدرجة الأولى في إنجلترا.

حجازي شارك أساسيا قبل أن يغادر الملعب بعد 18 دقيقة فقط، ويظهر "غاضبا" على الرغم من خروجه "مصابا". (طالع التفاصيل)

وتحدث مدرب وست بروميتش عن الواقعة قائلا: "حجازي شعر بالإحباط بسبب إصابة الكاحل خلال الأسابيع الماضية".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة "اللاعب لم يرغب في الخروج من الملعب".

وواصل "ولكن لا مشكلة. حجازي عاد واعتذر لي في غرف خلع الملابس".

الموقع الرسمي لنادي وست بروميتش أشار إلى "حجازي خرج وهو يعرج"، أي التغيير كان بداعي الإصابة.

لكن الصحفي الإنجليزي مات ويلسون المتخصص في تغطية أخبار نادي وست بروميتش، كشف "تغيير حجازي ربما تغيير احترازي لتفادي إصابته ولكن اللاعب لم يكن سعيدا أثناء خروجه من الملعب".

وأضاف عبر حسابه على (تويتر) "حجازي خرج غاضبا وتجاهل جاميس شان – المدرب – وتوجه مباشرة لخارج الملعب".

Ahmed Hegazi has just been taken off for Tosin Adarabioyo. It must be an injury precaution, but he's not happy about it, and he shrugs off James Shan as he heads off the pitch. — Matt Wilson (@mattwilson_star) April 19, 2019

وكانت النتيجة هي التعادل 2-2 حتى سجل دوايت جايل هدفا متأخرا في الدقيقة 85 مانحا فريقه الانتصار أمام ضيفه هال سيتي ليرفع ألبيون رصيده إلى 76 نقطة ويقترب خطوة أخرى من ملحق الصعود إلى الدوري الممتاز.

ويحتل ألبيون المركز الرابع في ترتيب البطولة التي يتبقى فيها 3 جولات.

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