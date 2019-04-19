مدرب وست بروميتش: حجازي اعتذر لي عما فعله

الجمعة، 19 أبريل 2019 - 19:19

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - وست بروميتش ألبيون

كشف جيمي شان المدير الفني لفريق وست بروميتش ألبيون تقدم محترفنا المصري أحمد حجازي باعتذار له بين شوطي لقاء فريقه أمام هال سيتي.

وست بروميتش فاز على هال سيتي بثلاثية مقابل هدفين في الجولة الـ 43 من الدرجة الأولى في إنجلترا.

حجازي شارك أساسيا قبل أن يغادر الملعب بعد 18 دقيقة فقط، ويظهر "غاضبا" على الرغم من خروجه "مصابا". (طالع التفاصيل)

أخبار متعلقة

حجازي والمحمدي يقتربان من ملحق التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز.. وسام يسقط ليدز تغيير اضطراري أم فني؟ حجازي يغادر الملعب "غاضبا" بعد 18 دقيقة فقط صدام ناري في الأفق بين حجازي والمحمدي؟ فيلا يسقط بريستول ويقترب من الملحق بالفيديو - المحمدي يفوز وسام يتعادل وحجازي يسجل في مرماه ويطرد

وتحدث مدرب وست بروميتش عن الواقعة قائلا: "حجازي شعر بالإحباط بسبب إصابة الكاحل خلال الأسابيع الماضية".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة "اللاعب لم يرغب في الخروج من الملعب".

وواصل "ولكن لا مشكلة. حجازي عاد واعتذر لي في غرف خلع الملابس".

الموقع الرسمي لنادي وست بروميتش أشار إلى "حجازي خرج وهو يعرج"، أي التغيير كان بداعي الإصابة.

لكن الصحفي الإنجليزي مات ويلسون المتخصص في تغطية أخبار نادي وست بروميتش، كشف "تغيير حجازي ربما تغيير احترازي لتفادي إصابته ولكن اللاعب لم يكن سعيدا أثناء خروجه من الملعب".

وأضاف عبر حسابه على (تويتر) "حجازي خرج غاضبا وتجاهل جاميس شان – المدرب – وتوجه مباشرة لخارج الملعب".

وكانت النتيجة هي التعادل 2-2 حتى سجل دوايت جايل هدفا متأخرا في الدقيقة 85 مانحا فريقه الانتصار أمام ضيفه هال سيتي ليرفع ألبيون رصيده إلى 76 نقطة ويقترب خطوة أخرى من ملحق الصعود إلى الدوري الممتاز.

ويحتل ألبيون المركز الرابع في ترتيب البطولة التي يتبقى فيها 3 جولات.

اقرأ أيضا:

كلوب عن اختيار صلاح ضمن الأكثر تأثيرا في العالم: نموذج للجميع

أجويرو وكين وصلاح.. من يُحطم رقم شيرر القياسي بالدوري الإنجليزي

"نادي مصر سيكون مثل بيراميدز"

سولشاير يتحدث عن مقارنة مارسيال بصلاح وماني وفيرمينو

الأهلي يكشف موعد عودة وليد سليمان للتدريبات الجماعية

ريفالدو.. ملك برشلونة غير المتوج الذي لم تحبه الجماهير

في المحترفين في إنجلترا أحمد حجازي وست بروميتش ألبيون

نرشح لكم

أخر الأخبار

المقاصة لـ في الجول: طلعت يوسف مُصمم على الاستقالة 7 دقيقة | الدوري المصري
تقرير برتغالي: سيتي يستعد لكسر عقد موهبة بنفيكا بـ 120 مليون يورو 47 دقيقة | أوروبا
المقاولون يهزم الإنتاج بعد إثارة كبيرة.. ورزاق يهدر فوز الاتحاد أمام المقاصة في وداع طلعت يوسف ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري - الجونة 0 طلائع الجيش 0.. الداخلية 0 سموحة 1 ساعة | مصر
مدرب وست بروميتش: حجازي اعتذر لي عما فعله ساعة | المحترفون
دي مارزيو: إنتر يبدأ المحادثات مع سيتي لضم دانيلو.. اللاعب مُرحب 2 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 شاهد هدف صلاح المدهش من 12 زاوية "ردود أفعال مجنونة" 2 تعرف على كل مواعيد وتوقيتات وملاعب مباريات أمم إفريقيا.. مصير مصر والمجموعة النارية 3 كاراجير: أُفضل خسارة خدمات صلاح عن ساديو ماني 4 بيراميدز يوضح تفاصيل اشتباكات ما بعد المباراة.. والأهلي يمتنع عن الرد

قد ينال إعجابك