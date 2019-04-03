صن داونز: تبديل مكان مواجهة الأهلي غير كل خططنا.. وما حدث من مسؤوليه رائع

الأربعاء، 03 أبريل 2019 - 00:52

كتب : FilGoal

صن داونز

كشف جولام فالوديا محلل أداء الفرق المنافسة في الجهاز الفني لصن داونز الجنوب إفريقي أن تغيير مكان مباراة الأهلي غير الكثير من الخطط استعدادا للمواجهة.

وقال جولام فالوديا لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد: "وضعنا خطة لخوض المباراة في ملعب برج العرب بالإسكندرية ولكن تغيير مكان المباراة أربك حسابتنا"

وأضاف "نسافر صباحا إلى السويس من أجل وضع خطة خوض المباراة في ملعب الجيش في السويس واختيار فندق الإقامة".

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وأكمل "شاهدنا مباراة الأهلي والاتحاد في برج العرب ولكن غادرنا الملعب قبل 10 دقائق من النهاية وعرفنا بعد ذلك أن الفريق الأحمر حقق الفوز في الوقت بدل الضائع".

وأردف "ما حدث من الأهلي معنا كان رائعا فهناك العديد من فرق شمال إفريقيا لا تريد مساعدتنا في مهمتنا لكن الأهلي سهل لنا كل شيء والأمر مثله قمنا به معهم حينما زار مسؤوليه من الجهاز الفني جنوب إفريقيا".

وأتم تصريحاته "أيضا وضعنا خطة لمواجهة الأهلي في القاهرة إذا أقيمت المباراة بملعب الجبل الأخضر أو غيره".

ويستعد صن داونز لمواجهة الأهلي يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا، قبل أن يخوض لقاء العودة في مصر يوم 13 أبريل الجاري.

وأعلن الاتحاد الإفريقي عن نقل مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز إلى ملعب الجيش في السويس بدلا من برج العرب.

مع وجود محاولات من الأهلي لإبقاء المباراة في برج العرب أو خوضها في ملعب الجبل الأخضر الخاص بفريق المقاولون العرب. (طالع التفاصيل)

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