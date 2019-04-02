قناة الأهلي: الخطيب طلب من رئيس المقاولون خوض مباراة صن داونز في الجبل الأخضر

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 - 22:37

كتب : FilGoal

محمود الخطيب - الأهلي

كشفت قناة الأهلي عن طلب محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء من نظيره محسن صلاح رئيس المقاولون العرب بأن يحتضن ملعب ذئاب الجبل مباراة صن داونز.

ويلعب الأهلي ضد صن داونز يوم 13 أبريل في إياب دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن الكاف في وقت سابق إقامة لقاء الأهلي وصن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في ملعب الجيش بالسويس. (طالع التفاصيل)

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وقال إسلام الشاطر الإعلامي في قناة الأهلي عقب مباراة الاتحاد السكندري خبرا عاجلا عن طلب محمود الخطيب من محسن صلاح رئيس المقاولون العرب خوض مباراة صن داونز على ملعب الجبل الأخضر.

وأضاف الشاطر أن محسن صلاح رئيس المقاولون رحب بهذا الطلب.

وكان الكاف أرسل خطابا في وقت سابق لاتحاد الكرة طلب فيه تغيير ملعب مباراتي الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية من ملعب برج العرب.

ورد الأهلي لـFilGoal.com أن الاتحاد الإفريقي لم يستشيره قبل اتخاذ قرار تغيير الملعب. (طالع التفاصيل)

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يطلب فيها الكاف تغيير ملعب برج العرب إذ أنه أرسل خطابا قبل 10 أيام إلى اتحاد الكرة طلب فيه الأمر ذاته.

وسوف يواجه الأهلي نظيره صن داونز يوم السبت المقبل في جنوب إفريقيا في لقاء الذهاب.

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