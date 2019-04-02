خاص رئيس المصري لـ في الجول: هذا قرارنا حال طلب الزمالك حكام أجانب لمواجهتنا

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 - 21:18

كتب : أيمن عيد

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ماذا لو طلب الزمالك استقدام حكام أجانب لمباراته مع المصري؟ هل يوافق النادي البورسعيدي؟ ذلك ما يجيب عنه رئيسه سمير حلبية.

وتحدث سمير حلبية لـFilGoal.com قائلا: "حتى الآن لم يطلب منا أي مسؤول من الزمالك استقدام حكام أجانب لمواجهتنا المقبلة".

وواصل "نحن ندعم حكام مصر ونثق في نزاهتهم".

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وبسؤاله ماذا لو طلب الزمالك قدوم حكام أجانب رد حلبية "نشترط موافقة اتحاد الكرة أولا ولا مانع لدينا بعد ذلك لأن هدفنا هو تحقيق العدالة لطرفي اللقاء".

ويواجه المصري منافسه الزمالك في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة يوم الأربعاء العاشر من شهر أبريل الجاري.

وعن إيهاب جلال مدرب الفريق قال حلبية: "نسير بشكل مميز معه فهو مدرب كبير ويمتاز بالهدوء والثقة في نفسه وفي فريقه".

وأتم "نتمنى أن نختتم الموسم الجاري معه ونحن في المربع الذهبي ونبدأ الموسم المقبل بطموح أكبر".

ويحتل المصري المركز الرابع في الدوري برصيد 42 نقطة بعدما خاض 26 لقاء.

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