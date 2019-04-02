مدرب الأهلي: ما فعله عضو جهاز الاتحاد أراه لأول مرة في مصر.. لابد من عقوبة رادعة

انتقد سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني للأهلي "واقعة اعتداء مدرب نادي الاتحاد على أحد لاعبي الأهلي" أثناء الاحتفال بهدف الفريق في لقاء الفريقين على حد قوله، مساء الثلاثاء في بطولة الدوري المصري.

وصرّح قمصان عبر قناة الأهلي: "لأول مرة في مصر، أرى مدربا يعتدي على لاعب يحتفل بالهدف، إنه رد فعل سيء جدا".

وأضاف: "الفرحة شعور طبيعي لأي إنسان فما بالك بالفريق الذي يلعب تحت ضغط ومنافسة على البطولة والمركز الأول، فالأهلي قدره أن يقاتل الجميع ضده ولكن التجاوز أمر غير مقبول".

وشدد مدرب الأهلي: "لابد من عقوبات رادعة ليس لصالحنا فقط ولكن من أجل باقي الأندية".

وأشار سامي قمصان: "أشكر اللاعبين على المجهود، ولدينا ثقة في المكسب لآخر ثانية هذا ما تربينا عليه، الاتحاد السكندري كان خصما قويا ومنظما وأتمنى أن يلعب كل مبارياته بنفس الأداء وأتوقع لهم مكانة أفضل".

وأكد في ختام تصريحاته: "لم ندخل المباراة بشكل جيد، والتبديلات ساعدتنا، وربنا كافأ صالح جمعة بالهدف الثاني فهو من مكاسب اللقاء، بالإضافة للفوز المهم الذي وضعنا في الصدارة".

الأهلي حقق فوزا متأخرا على الاتحاد بهدفين دون رد في الجولة 27 من الدوري المصري، ليتصدر المسابقة مؤقتا برصيد 55 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الزمالك الذي يواجه سموحة غدا.