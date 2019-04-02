وليد صلاح الدين: اعتذرنا للأهلي عن الاشتباكات التي حدثت.. ما حدث انتهى في الملعب

قدم وليد صلاح الدين مدير الكرة في الاتحاد السكندري اعتذاره للأهلي عن الاشتباكات التي حدثت بين اللاعبين خلال مواجهة الفريقين التي أقيمت اليوم.

وفاز الأهلي على الاتحاد السكندري اليوم الثلاثاء في ملعب برج العرب بهدفين دون رد لحساب الجولة 27 من الدوري وشهد اللقاء عدة اشتباكات بين اللاعبين.

وقال وليد صلاح الدين لقناة "النيل للرياضة" عقب المباراة: "ما حدث مجرد حماس وعصبية من اللاعبين داخل الملعب فقط".

وواصل "عقب المباراة ذهبت أنا وحلمي طولان مدرب الفريق لغرفة خلع ملابس الأهلي وقدمنا اعتذارنا للجهاز الفني للأهلي بالكامل".

وتابع "لاسارتي قبل اعتذارنا وما حدث هو عصبية من اللاعبين بسبب توقيت هدف الأهلي ولم يكن له داع وكل شيء انتهى بالفعل".

وصعد الأهلي لصدارة الدوري مؤقتا بعدما وصل للنقطة 55 بفارق نقطة عن ملاحقه الزمالك.

أما الاتحاد فتجمد رصيده عند 32 نقطة في المركز الثامن.

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