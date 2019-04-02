مؤتمر لاسارتي: خاطرت أمام الاتحاد بالتدوير بين اللاعبين.. ولن أقيم صالح بسبب الهدف

قال مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي إن تكتل الاتحاد السكندري الدفاعي صعب مواجهة الفريقني التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء.

وفاز الأهلي على الاتحاد السكندري في ملعب برج العرب بهدفين دون رد لحساب الجولة 27 من الدوري ليصعد لصدارة الدوري مؤقتا.

وتحدث لاسارتي في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة قائلا: "كانت مباراة صعبة للغاية خاصة مع عودة المنافس للتكتل الدفاعي واعتمادنا على اللعب من العمق فقط خلال الشوط الأول".

وتابع "في الشوط الثاني تحسنا كثيرا ونجحنا في تسجيل هدفين متاخرين لنفوز باللقاء".

وعن سبب قيامه بالتدوير قال: "اتخذت مخاطرة بالتدوير بين اللاعبين في اللقاء وهذا لا يعني قلة احترام مني للمنافس ولكني الأمر كان حتميا".

وأوضح "واجهنا الزمالك قبل عدة أيام وسوف نسافر في رحلة طويلة إلى جنوب إفريقيا لملاقاة ماميلودي صن داونز في مباراة صعبة لذا كان ينبغي علي إجراء تدوير اليوم".

وتابع "أيمن أشرف لم يشترك لأنه مصاب في الظهر وهناك آخرين لم يكونوا لائقين للمشاركة في المباراة لذا كان علي استخدام كل العناصر المتاحة أمام الاتحاد".

وعن تقييمه لأداء صالح جمعة بعد تسجيله الهدف الثاني قال: "لن أقيمه بسبب هدف سجله بل أقيمه على كل ما قدمه طوال الفترة الأخيرة".

وأضاف لاسارتي "صالح يتدرب بشكل جيد وفقد الكثير من وزنه واستعاد لياقته البدنية فأشركته أمام الزمالك ثم اليوم ضد الاتحاد".

وبسؤاله أخيرا عن الاشتباكات بين اللاعبين في المباراة قال: "مجرد حماس في الملعب والخلاف انتهى وما لم يشاهده أحد هو قدوم الجهاز الفني للاتحاد لنا في غرفة خلع الملابس عقب اللقاء للاعتذار لنا".

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