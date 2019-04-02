بصاروخ معلول ورائعة رمضان وصالح.. الأهلي يهزم الاتحاد في الـ+90 وينتزع "صدارة مؤقتة"

كعادته ظهر المارد الأحمر في التوقيت المحبب له بعد الـ+90 لينتزع الأهلي فوزا مثيرا وهاما أمام الاتحاد السكندري بهدفين دون رد ضمن الجولة الـ27 للدوري المصري في المباراة التي أقيمت بملعب برج العرب.

وانتظر الأهلي لمدة 90 دقيقة أمام الاتحاد السكندري ثم سجل هدفي الفوز في الوقت بدلا من الضائع بأقدام علي معلول وصالح جمعة.

ليصعد الأهلي لقمة الدوري بشكل مؤقت بعدما وصل للنقطة الـ55 بفارق نقطة واحدة عن الزمالك الذي سيلعب غدا الأربعاء ضد سموحة.

بينما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 32 في المركز التاسع.

ويعد هذا الفوز هو العاشر للأهلي في الدوري مع المدير الفني الأوروجواياني مارتين لاسارتي مقابل هزيمة وتعادل.

وصف المباراة

بدأ الشوط الأول بمستوى متوسط من الفريقين وانحصر اللعب في وسط الملعب دون خطورة حقيقية على المرمى.

وظهرت الخطورة الأولى للاهلي في الدقيقة 21 بعدما مرر عمرو السولية كرة بينية إلى حسين الشحات جعلته يخترق منطقة الجزاء من الجانب الأيمن ليسدد بقوة ويبعدها الهاني سليمان إلى ركنية.

واستلم ناصر ماهر الكرة في وسط الملعب وسدد بقوة كرة مباشرة مرت بجوار المرمى في كرة خطيرة.

ورد الاتحاد عن طريق عمار حمدي الذي اخترق منطقة جزاء الأهلي وأرسل كرة عرضية اصطدمت في يد ياسر إبراهيم ولكن الحكم أشار إلى استمرار اللعب.

وواصل عمار حمدي ظهوره الجيد في المباراة واخترق منطقة جزاء الأهلي مرة أخرى ولعب تمريرة عرضية خطيرة لكن الشناوي تألق أمامه وأبعد الكرة لركنية.

ومع بداية الشوط الثاني اندفع الأهلي للهجوم وانطلق أزارو من الناحية اليمنى وأرسل عرضية إلى ناصر ماهر الذي قابلها بتسديدة من على خط منطقة الجزاء ولكن الهاني سليمان تألق وأبعد الكرة.

وأجرى مارتين لاسارتي التغيير الأول للأهلي ودفع برمضان صبحي بدلا من حسين الشحات.

ومع الضغط الأحمر حصل ناصر ماهر على ركلة حرة مباشرة من أمام منطقة الجزاء سددها علي معلول ولكن الكرة اصطدمت بالحائط البشري.

ثم أجرى الأهلي التغيير الثاني بنزول صالح جمعة بدلا من كريم نيدفيد، وفي الدقائق الأخيرة شارك مروان محسن بدلا من ناصر ماهر.

إلى أن جاءت الدقيقة 92 بالخبر السار للأهلي بقدم النجم التونسي علي معلول الذي سجل هدف فوز المارد الأحمر بتسديدة صاروخية بعد عرضية من الأنجولي.

ثم جاء الدور على البديل صالح جمعة الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 99 بعد انطلاقة أكثر من رائعة لرمضان صبحي من وسط الملعب والذي راوغ 3 من لاعبي الاتحاد ليمرر الكرة إلى صالح الذي وضعها في المرمى.