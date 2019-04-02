قال محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لم يستشر ناديه في عملية اختيار الملعب الذي سيقام عليه مواجهة ماميلودي صن داونز.

وأعلن الكاف في وقت سابق إقامة لقاء الأهلي وصن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في ملعب الجيش بالسويس. (طالع التفاصيل)

وتحدث مرجان لـFilGoal.com قائلا: "لا نعرف كيف حدد الكاف الملعب وأعلن عنه لكن الشيء المؤكد إننا لم نكن شركاء في هذا القرار".

وواصل "إذا ما تعذر اللعب في برج العرب سنبلغ الجهاز الفني بقيادة مارتين لاسارتي ليختار ما يراه مناسبا من الناحية الفنية للفريق".

وأتم مرجان "من هذا المبدأ سننسق كل شيء مع الجهات المعنية بعد ذلك لكن كل شيء في يد لاسارتي".

وكان الكاف أرسل خطابا في وقت سابق لاتحاد الكرة طلب فيه تغيير ملعب مباراتي الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية من ملعب برج العرب.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يطلب فيها الكاف تغيير ملعب برج العرب إذ أنه أرسل خطابا قبل 10 أيام إلى اتحاد الكرة طلب فيه الأمر ذاته.

وسوف يواجه الأهلي نظيره صن داونز يوم السبت المقبل في جنوب إفريقيا في لقاء الذهاب.

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