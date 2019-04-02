مؤتمر زيدان: فاران لم يقل إنه يرغب في الرحيل.. والحديث عن التطهير قلة احترام

الكثير من الشكوك حامت حول مستقبل رافائيل فاران مع ريال مدريد مع تزايد الأحاديث حول رغبته في الرحيل، ولكن المدرب زين الدين زيدان أعلنها صراحة: فاران لا يرغب في الرحيل.

قصة مُطولة.. التوصيف الأبرز لتقارير رحيل المدافع الفرنسي المتوج بمونديال روسيا، فما بين رغبة الرحيل والوجهة المحتملة والبدائل المحتملة كذلك كانت الأحاديث (طالع التفاصيل).

ولكن مواطنه زيدان دحض كل تلك التقارير وكشف عن رغبة فاران في الاستمرار مع الفريق.. هذا ليس محور الحديث فقط خلال المؤتمر الصحفي للقاء فالنسيا يوم الأربعاء في الجولة 30 من الدوري الإسباني.

تغييرات في صفوف الفريق، وموقف مشاركة نجله لوكا في حراسة المرمى، والتطهير الذي اعتبره زيزو قلة احترام، وكل الآتي على لسانه خلال المؤتمر الصحفي.

مداورة؟ "سنقوم بتغييرات عن مباراة ويسكا ، كما قلت سابقا.. مباراة الغد مباراة جميلة، ويحب اللاعبون المشاركة بها برغم أنها في توقيت متأخر".

لوكا زيدان؟ "لوكا لديه شخصية وهو هنا منذ 16 عاما، هو مجرد لاعب آخر في الفريق، لا أهتم للذين يقولون إنه شارك (أمام ويسكا) بسبب قرارات شخصية".

مستقبل فاران؟ "لا نريد ريال مدريد بدون فاران، هو لاعب مهم ومازال شابا، لم يقل لي أي شيء عن رغبته بالخروج وما يهم هو ما يقوله اللاعب فقط".

وشدد "فاران لم يقل لنا إنه يرغب بالرحيل وبالطبع أريد منه الاستمرار".

التطهير؟ "يجب احترام جميع اللاعبين هنا، الحديث عن تطهير وبيع العديد من اللاعبين يعتبر قلة احترام، سيكون هناك تغييرات في الصيف ولكن ليس كما تقول الصحافة".

مستقبل حراسة المرمى؟ "لن يكون هناك نقاشات حول حراسة المرمى في الموسم القادم، أقول لكم هذا من الآن.. سأكون صادقا مع اللاعبين دائما، هذا شيء لن يتغير".

"أنا مدرب ريال مدريد وأنا من يتخذ القرارات ولكن أيضا اتحدث مع الفريق يوميا من أجل القرارات".

موقف مارسيلو؟ "أحب مارسيلو، هو لاعب رائع حقق الكثير من الأمور، دائما ما نطلب منه أن يقدم أفضل أيضا ودائما نكون بحاجة له، أريد أن يلعب كثيرا".

التعاقد مع مهاجم؟ "سنرى ذلك الموسم القادم... جاريث بيل؟ سنرى ما سيحدث في نهاية الموسم".

"لست قلقا من أخبار بعض اللاعبين وأنهم لن يكونوا هنا الموسم القادم، هذه الحياة ويجب تقبل الآراء دائما وسأكون صادقا".

انتقادات الجماهير؟ "الصافرات أمر ليس جيدا ولكن اللاعبين معرضين لهذا الشيء ويجب تقبله.. الليجا صعبة جدا، سنقاتل للوصول إلى أعلى مركز ممكن".

الموسم المقبل؟ "نحن بدأنا بالفعل في العمل للموسم القادم، كل شيء سيظهر علانية بعد نهاية الموسم".