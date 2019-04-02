مصطفى فتحي: أوضحت لـ جروس أنني لست لاعبا صغيرا.. وسأبقى في الزمالك حتى الموت

كشف مصطفى فتحي جناح فريق الزمالك كواليس حديث سابق جمعه مع كريستيان جروس المدير الفني للفارس الأبيض.

في البداية تحدث مصطفى فتحي عن جديد إصابته قائلا: "بعد أسبوعين من الآن سأتواجد مرة أخرى في ألمانيا لإجراء أشعة جديدة للاطمئنان على الركبة".

وأضاف في حوار مُسجل بُث على قناة النهار اليوم الاثنين "بعدها سأبدأ فترة التأهيل، وعودتي للملاعب ستكون بعد شهر أو 6 أسابيع من وقت بداية التأهيل".

وأشار "إذا لم أقدر على التواجد مع الزمالك قبل انطلاق أمم إفريقيا، سأتواجد بشكل طبيعي عقب انتهاء البطولة لاستكمال مشوار الدوري مع الزمالك".

مصطفى فتحي يغيب عن المشاركة مع الزمالك منذ إصابته في الركبة في الخامس من شهر يناير من العام الجاري.

العلاقة مع جروس

وتطرق مصطفى فتحي للحديث عن علاقته مع كريستيان جروس مدرب الزمالك، واصفا إياها بـ"علاقة عادية".

وأوضح "لم أتحدث معه عن أسباب عدم مشاركتي مع الزمالك – قبل الإصابة – إلا مرة واحدة فقط، غير ذلك فكنت أتدرب بشكل طبيعي".

وأكمل حديثه قائلا: "تحدثت مع جروس مرة واحدة وأخبرته بأنه ربما وصلت له صورة سيئة عني وأنني أُعد لاعبا جديدا في صفوف الزمالك، وهذا ليس صحيحا. أخبرته بأنني لست لاعبا صغيرا وتلك ليست سنتي الأولى مع الزمالك، بل أنا أحد كباتن الفريق وأتواجد هنا منذ 6 سنوات".

وتابع "أخبرته بأنني لن أتحدث معه عن عدم مشاركتي أو غير ذلك، الأهم دائما هو تحقيق الانتصارات. أردت فقط إيضاح الصورة له".

وعن لقاء القمة الذي انتهى سلبيا بين الزمالك والأهلي، يرى مصطفى فتحي "الظروف كانت سيئة جدا في المباراة. لم تظهر أي كرة خطيرة على أي فريق. كان هدفنا الثلاث نقاط بكل تأكيد لأن أي فريق يرغب في حصد الألقاب لا يُفكر إلا في الانتصار".

من كان الأفضل في المباراة؟ يُجيب مصطفى فتحي "محمد عبد الغني وعبد الله جمعة، ومن الأهلي محمد هاني ظهر بشكل جيد جدا وهو صديقي وأحبه كثيرا".

واستكمل "مازال هناك 10 مباريات في الدوري والفارق مجرد نقطتين فقط. بيراميدز تسبب في حالة في الدوري المصري ولا نُريد إهدار حقهم في ذلك".

وشرح "كل موسم تكون المنافسة بين الأهلي والزمالك فقط، ولكن الآن بيراميدز دخل في الصورة وتعادل مع الزمالك وانتصر على الزمالك ويحقق نتائج جيدة".

الزمالك في صدارة الدوري بـ 54 نقطة من 23 مباراة. الأهلي ثانيا بـ 52 نقطة من 23 مباراة. بيراميدز ثالثا بـ 51 نقطة من 25 مباراة.

الرحيل

هل يرغب مصطفى فتحي في الرحيل من الزمالك؟ يرد صاحب الـ 24 عاما "بالنسبة لي سأستمر في الزمالك حتى الموت".

وأردف "ولكن الأمر ليس بيدي، إذا لم يرغب الزمالك في تواجدي فبالتأكيد لن أغصب عليهم وجودي. الزمالك بيتي ودائما سأعود له ولن ألعب لأي فريق في مصر إلا الزمالك".

واستمرت إجابات مصطفى فتحي حول (هل من الممكن أن تتنقل لـ الأهلي؟) قائلا "لا. مع كامل احترامي للجميع، ولكنني أتواجد في الزمالك منذ صغري وسأستمر هنا حتى الموت. من الصعب جدا جدا اللعب لأي فريق في مصر إلا الزمالك ولن أفعل ذلك".

وقضى مصطفى فتحي الموسم الماضي معارا لنادي التعاون السعودي، قبل أن يعود لنادي الزمالك بداية الموسم الجاري.

صاحب الـ24 عاما شارك هذا الموسم في 8 مباريات بين الدوري والكونفدرالية هذا الموسم. سجل فيهم هدفين وصنع اثنين آخرين.

اقرأ أيضا:

اتحاد الكرة لـ في الجول: الزمالك سدد مستحقات الحكام. طاقم برتغالي لمواجهته ضد سموحة

أيمن أشرف يغادر معسكر الأهلي قبل لقاء الاتحاد بسبب الإجهاد

دياز: الفوز يبقى على حظوظنا في المنافسة.. ومن الصعب الحكم على مباراة القمة

بعد غياب 35 يوما.. بيراميدز يهزم بتروجت في الدوري ويقترب أكثر من ثنائي القمة

بالفيديو – الثالث لأول مرة.. أرسنال يضرب نيوكاسل ويتخطى توتنام ويونايتد وتشيلسي