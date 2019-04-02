إيمري: تأثير مخيتاريان والنني و أوباميانج كان جيدا.. هذا ما نُريد خلقه في أرسنال

أشاد أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال بتأثير الثلاثي مخيتاريان ومحمد النني و أوباميانج أمام نيوكاسل.

أرسنال انتصر على نيوكاسل بثنائية مقابل لا شيء في ختام الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي في لقاء شهد مشاركة محترفنا المصري محمد النني كبديل.

لاكازيت سجل هدف ضمان انتصار أرسنال والذي أوصل الفريق للمركز الثالث. (طالع التفاصيل)

وقال إيمري: "كنا في تحدي قوي اليوم. هدفنا كان الانتصار والفوز بالعديد من المباريات تواليا ليس بالأمر السهل على الإطلاق".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي "نشعر بأجواء جيدة جدا من الجماهير. لعبنا بشكل جيد أمام نيوكاسل ونحن بحاجة لكل لاعب في صفوف الفريق".

وواصل "اليوم شارك مخيتاريان لمدة 10 دقائق وتأثيره كان جيدا، نفس الأمر بالنسبة لمحمد النني وأوباميانج. هذا بالتحديد ما نُريد خلقه في شعور الفريق. نحتاج كل لاعب".

وتابع "أعلم الآن أن التنافس على مقاعد دوري الأبطال سيكون صعبا للغاية ولكنني لا أفكر في ذلك".

وأوضح "هدفي الأول والأساسي هو خلق أجواء كبيرة داخل النادي. ونحن نفعل ذلك خطوة خطوة".

وأكمل حديثة قائلا: "لعبنا مباريات مهمة أمام مانشستر يونايتد وتوتنام وتشيلسي ونجحنا في تحقيق نتائج إيجابية وهم المنافسون المباشرون لنا واليوم الانتصار على نيوكاسل كان هاما للغاية".

وعن الإصابات، أشار إيمري "يوم الجمعة تلقينا خبرا سيئا بأن تشاكا ليس جاهزا للمباراة، وكذلك تعرض أوباميانج للمرض وكانت هناك الشكوك حول مشاركته، ولكنه في النهاية شعر بشعور جيد وتواجد معنا على الدكة وشارك في الشوط الثاني".

واستمر " كوسيلني هو الأخر يُعاني من إصابة وأخبرنا بأنه لن يقدر على المشاركة أمام نيوكاسل. نحن ينتظرنا العديد من المباريات في الفترة المقبلة ونحتاج لكل اللاعبين".

ودخل النني بديلا لـ آرون رامسي في الدقيقة 67، بعد أن سجّل الأخير هدف أرسنال الأول.

النني الذي ارتدى شارة قيادة منتخب مصر في مباراة نيجيريا الودية قبل أيام، ظهر في فوز المدفعجية الثمين في سبق المربع الذهبي والتأهل لدوري أبطال أوروبا.

لاعب بازل السابق مرر 24 كرة صحيحة من أصل 26 تمريرة إجمالية، وفاز بالتحام هوائي.

شاهد ملخص لمسات النني أمام نيوكاسل

الانتصار أوصل أرسنال للمركز الثالث لأول مرة هذا الموسم.

كتيبة أوناي إيمري وصلت للنقطة 63 لتنفرد بالمركز الثالث وتتخطى تشيلسي (60 نقطة) ومانشستر يونايتد (61 نقطة) وتوتنام (61 نقطة).

بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند النقطة 35 في المركز الـ 14.

اقرأ أيضا:

اتحاد الكرة لـ في الجول: الزمالك سدد مستحقات الحكام. طاقم برتغالي لمواجهته ضد سموحة

أيمن أشرف يغادر معسكر الأهلي قبل لقاء الاتحاد بسبب الإجهاد

دياز: الفوز يبقى على حظوظنا في المنافسة.. ومن الصعب الحكم على مباراة القمة

بعد غياب 35 يوما.. بيراميدز يهزم بتروجت في الدوري ويقترب أكثر من ثنائي القمة

بالفيديو – الثالث لأول مرة.. أرسنال يضرب نيوكاسل ويتخطى توتنام ويونايتد وتشيلسي