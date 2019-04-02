إبراهيم حسن: إعارة باسم مرسي لـ سموحة تنتهي بعد مواجهة الزمالك.. هو المسؤول عن التسريبات

أعلن إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي سموحة أن إعارة باسم مرسي للفريق السكندري من الزمالك ستنتهي عقب مواجهة الفريقين غدا الأربعاء، المباراة التي لن يشارك فيها اللاعب.

وقال إبراهيم حسن لبرنامج "الماتش" على قناة صدى البلد: "أخطرنا إدارة سموحة بإستبعاد باسم مرسي حتى نهاية الموسم ووافقت".

وأكمل "إدارة سموحة ستنهي استعارة باسم بعد مباراة الزمالك يوم الأربعاء، لم يحدث وأن نهاجم الزمالك في جلستنا مع اللاعبين ولم يحدث أي لقاء مع اللاعب".

وأردف "باسم مرسي هو المسؤول عن خروج هذه التسريبات الخاطئة بشأن حدوث مشاكل بسبب الزمالك".

واستدرك "استبعدنا 6 لاعبين بعد مباراة وادي دجلة منهم باسم، لكن أعدنا الخمسة الآخرين بعد اجتماعهم بنا، نرفض المشادة التي حدثت بين طارق سليمان واللاعب بعد مباراة دجلة".

وأتم: "علاقتنا بالزمالك جيدة ونسعى للفوز أو التعادل على الأقل".

وفي وقت سابق، قال فرج عامر رئيس نادي سموحة إن باسم مرسي مهاجم الفريق لن يشارك أمام الزمالك في الجولة 27 من الدوري بسبب انتقاله على سبيل الإعارة من الأبيض.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن باسم مرسي يتدرب بشكل منفرد بعد خلاف بينه وبين طارق سليمان المدرب العام للفريق عقب مباراة وادي دجلة الأخيرة للفريق.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري بـ54 نقطة، أما سموحة فمهدد بالهبوط حيث يحتل المركز الـ16 بـ25 نقطة على بعد 3 نقاط من صاحب المركز الـ13 طلائع الجيش.

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