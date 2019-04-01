عامر حسين: برج العرب سيكون جاهزا بنسبة 90% لاستضافة مباريات الأهلي والزمالك الإفريقية

شدد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم على قدرة استاد برج العرب على استضافة مباريات الأهلي والزمالك المقبلة في البطولات الإفريقية.

وقال عامر حسين في قناة صدى البلد: "حرصت على زيارة الملعب بنفسي صباح اليوم الإثنين للتعرف على حالته ورغم سقوط الأمطار صباحا إلا أن حالته جيدة".

وأوضح "قبل أسابيع كانت أرض الملعب بالكامل كانت غير صالحة ولكن في الفترة الماضية نجح المسؤولين عن الملعب في تغيير بعض أجزاء الأرضية أمام المرمى وفي وسط الملعب".

وتابع "ولكن الجزء القريب من المنطقة الفنية هو الذي لا يزال يحتاج لزراعة عشب جديد لذلك سيظهر بنفس حالته خلال مباراة الاتحاد السكندري والأهلي غدا الثلاثاء".

وكشف عامر حسين "تواصلنا مع هيئة الأرصاد الجوية وأكدت لنا أن غدا الثلاثاء احتمال سقوط الأمطار لن يزيد عن 10% وهذا أمر جيد".

وعن قدرة الملعب على استضافة مباريات الأهلي والزمالك في بطولات إفريقيا قال: "الملعب سيتم إغلاقه لمدة 13 يوما بعد مباراة الاتحاد والأهلي لتجهيزه وخلال هذه الفترة سيتم تغيير العشب في الأجزاء غير الصالحة".

وواصل "في هذه الفترة أيضا ستتحسن الحالة الجوية وبمجرد أن ترتفع درجة الحرارة ستتحسن حالة أرضية الملعب".

وأكد عامر حسين "لذلك سيكون ملعب برج العرب قادرا بنسبة 90% على استضافة مباريات الأهلي والزمالك الإفريقية في الفترة المقبلة".

وأتم تصريحاته "ولكن بشرط عدم خوض أي تدريبات لأي فريق على الملعب".

اقرأ أيضا:

اتحاد الكرة لـ في الجول: الزمالك سدد مستحقات الحكام. طاقم برتغالي لمواجهته ضد سموحة

أيمن أشرف يغادر معسكر الأهلي قبل لقاء الاتحاد بسبب الإجهاد

دياز: الفوز يبقى على حظوظنا في المنافسة.. ومن الصعب الحكم على مباراة القمة

بعد غياب 35 يوما.. بيراميدز يهزم بتروجت في الدوري ويقترب أكثر من ثنائي القمة

بالفيديو – الثالث لأول مرة.. أرسنال يضرب نيوكاسل ويتخطى توتنام ويونايتد وتشيلس