حصد النقاط ليس كافيا.. أشياء على سولشاير إحداثها في يونايتد للنجاح

لم ينتظر مانشستر يونايتد للصيف من أجل التعاقد مع أولي جونار سولشاير مدرب الفريق بشكل دائم بل أعلن عن ذلك قبل لقاء واتفورد الذي فاز فيه الفريق بهدفين لهدف.

التعاقد مع سولشاير هو بمثابة وضع حد للتكهنات التي كانت تنتشر بشكل يومي حول هوية المدرب المقبل للشياطين الحُمر خلفا لجوزيه مورينيو والمرشح الأكبر كان ماوريسيو بوكيتينو.

وبعدما أعاد سولشاير يونايتد للطريق الصحيح بالمنافسة بقوة على التأهل لدوري أبطال أوروبا واجتاز عقبة باريس سان جيرمان في دور الـ16 الآن أصبح أمامه عدة أشياء من أجل تصحيح مسار الشياطين الحُمر.

مايك فيلان

حينما جاء ديفيد مويس لتولي مسؤولية يونايتد عقب اعتزال السير أليكس فيرجسون لم يحافظ على وجود مايك فيلان ورينيه مولينستين مساعدي المدرب الأسكتلندي التاريخي.

وقال مويس في وقت سابق إنه لو كان يعلم إن مولينستين سيرحل لكان حافظ على وجود مايك فيلان.

ومع عودة سولشاير فان انتدابه لمايك فيلان ساعده كثيرا في خطوته التدريبية مع يونايتد مع رجل يعرف كل كبيرة وصغيرة في الفريق.

وأكد سولشاير أن يونايتد بدأ بالفعل محادثاته مع فيلان من أجل ضمان بقائه مع الفريق خاصة وأنه يتولى حاليا منصب المدير الرياضي لأحد الأندية الأسترالية.

مدير رياضي

قال لويس فان جال المدير الفني الأسبق لمانشستر يونايتد قبل عدة أيام في حوار مطول لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن أزمة يونايتد في التعاقدات: "في اللحظة الحالية هنا فريق الكشافين ولكن هناك شخص ما هو اليد اليمنى لإد وودوارد المدير التنفيذي للنادي، النظام ليس سيئا لتلك الدرجة ولكن اليد اليمنى يجب أن يكون مديرا رياضيا صاحب منظور كروي وليس مصرفيا".

وتابع "نحن هنا نتحدث عن ناد أصبح ناد تجاري وليس ناد لكرة القدم وتحدثت مع فيرجسون حيال ذلك الأمر وهو واجه نفس المشكلة في سنواته الأخيرة".

وبالفعل هناك العديد من المرشحين حاليا كما ذكرت الصحف الإنجليزية لتولي ذلك المنصب، فيونايتد عانى في السنوات الأخيرة من ضم لاعبين بأرقام كبيرة دون الحصول على جهد مميز منهم أو فشل في انتداب صفقات أرادها مثل إيفان بيريسيتش.

وجود مدير رياضي ذو خلفية كروية من شأنه مساعدة سولشاير في فهم رغباته وأولوياته في سوق الانتقالات خاصة وأن الفريق يحتاج لدعم في أكثر من مركز.

انتدابات مبكرة

عانى يونايتد كثيرا في السنوات الأخيرة من ضمه للاعبين في شهر أغسطس فحينها تتمسك الأندية بلاعبيها أو أنه حال النجاح في ضمهم فإنهم لا يخوضون التحضيرات ما يجعلهم ينسجمون بصعوبة.

وذلك الأمر انتبه له سولشاير إذ قال في المؤتمر الصحفي الأول له عقب توقيعه على عقد تدريبه الفريق لثلاثة مواسم: "العديد من الأشياء كُتبت وتحدثت مع العديد من وكلاء لاعبين يريدون الانضمام للنادي والآن علينا اتخاذ القرارات وأتمنى أن ننجح في ضمهم قبل الجولة الصيفية".

وإن نجح سولشاير في إبرام الصفقات التي يريدها قبل الجولة التحضيرية الصيف المقبل فإن ذلك من شأنه مساعدته كثيرا قبل انطلاق الموسم المقبل.

وفي الوقت ذاته لا يمكن إغفال أهمية الحفاظ على النجوم مثل ديفيد دي خيا وأنديرا يريرا إذ أن الأول ينتهي تعاقده في 2020 والثاني بعد نهاية الموسم الجاري.

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