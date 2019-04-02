ماني عن "رقم صلاح السيء": تلك هي كرة القدم.. يوجد ما هو أهم

قلل ساديو ماني جناح ليفربول من عدم تسجيل محترفنا المصري محمد صلاح لأي هدف في آخر 8 مباريات للريدز، مشيرا إلى "الانتصار هو الأهم دائما".

محمد صلاح لم يسجل في آخر 8 مباريات متتالية لليفربول وهو "أسوأ رقم له منذ انضمامه للفريق"، حسبما كتبت سكاي، ولكن ماني لا يجد في ذلك أي أزمة.

وقال ماني: "تلك هي كرة القدم. بعض الوقت تُسجل الأهداف وأوقات أخرى لا تُسجل. تلك الأمور تحدث في كرة القدم".

وأضاف في حواره مع شبكة سكاي سبورتس " ولكن علينا ألا ننسى أبدا أن الأهم هو الفريق. عندما ينتصر ليفربول فهذا هو الأهم".

ماني صاحب الـ 26 عاما يقدم أداءً مميزا للغاية هذا الموسم. سجل 20 هدفا وصنع 4 خلال مشاركته في 39 مباراة هذا الموسم.

محمد صلاح، وعلى الرغم من غيابه عن التسجيل في المباريات الأخيرة، إلا أنه سجل 20 هدفا أيضا وصنع 9 خلال ظهوره في 42 مباراة بقميص الريدز في كل البطولات.

وتطرق ماني للحديث عن حظوظ ليفربول في حصد لقب الدوري، قائلا: "لكي أكون صريحا، أعتقد أن علينا الانتصار في كل مبارياتنا المتبقية لحصد اللقب. وهذا الأمر ليس سهلا".

وأردف "ولكننا نقدر على تحقيق ذلك. نحن فريق جيد جدا ونلعب بشكل مميز ونقدر على الفوز في كل المباريات المقبلة".

وأكمل حديثه قائلا: "أهداف اللحظات الأخيرة تُعطينا حماسا كبيرا وتجعلنا نشعر بأننا نقدر على حصد اللقب".

وأتم "تلك علامة جيدة جدا – الأهداف المتأخرة – على اللقب. لننطلق ونفعلها".

ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي بـ 79 نقطة من 32 مباراة. مانشستر سيتي في المركز الثاني بـ 77 نقطة من 31 مباراة.



























































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