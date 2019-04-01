قال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة المصري إنه سيقوم بزيارة ملعبي برج العرب والمكس في الإسكندرية لاختبار صلاحيتهما لاستضافة أحدهما مباراة الاتحاد السكندري والأهلي في الدوري يوم الأربعاء.

وتحدث حسين لـFilGoal.com قائلا: "سنزور الملعبين اليوم، للتأكد من صلاحية أرضية ملعب برج العرب وامكانية استضافة مدرجات المكس لعدد من الجمهور".

وشدد "حتى الآن، الاتحاد السكندري مصمم على لعب المباراة بجماهير وهو فقط ما يمكن أن يحدث في برج العرب، ونحاول مع الأمن أن يستضيف عدد من الجمهور في المكس".

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وفي المقابل تحدث عامر حسين عن أزمة ملاعب مباريات الأهلي والزمالك في البطولات الإفريقية، بعد خطاب ثان من الكاف لتغيير الملعب الذي ظهر بشكل غير مرض في قمة الكرة المصرية بين الفريقين.

وقال عامر حسين: "الكرة في ملعب الأندية، ليطلبا تغيير الملعب من الأمن ويحصلا على الموافقة الأمنية".

وشدد "برج العرب سيستريح لمدة 12 يوما حتى مباراة الأهلي وصن داونز يوم 13 أبريل في حال عدم لعب مباراة الاتحاد السكندري والأهلي هناك، وهي مدة كافية ليعود الملعب لطبيعته".

أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" خطابا جديدا الأحد إلى اتحاد الكرة يطلب من خلاله تغيير ملعب برج العرب لمباراتي الأهلي والزمالك في إفريقيا، حسبما كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات.

خطاب الكاف اليوم الأحد هو الخطاب الثاني في أقل من 10 أيام لاتحاد الكرة بخصوص ملعب برج العرب. (طالع – الخطاب الأول)

ومن المقرر أن يواجه الأهلي منافسه ماميلودي صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في مصر في الـ 13 من شهر أبريل الجاري، بعد لقاء الذهاب الذي سيقام في السادس من أبريل في جنوب إفريقيا.

أما الزمالك فسوف يواجه حسنية أغادير المغرب في إياب ربع نهائي الكونفدرالية في الـ 14 من شهر أبريل، بعد لقاء الذهاب في السابع من نفس الشهر.

الزمالك تعادل مع الأهلي سلبيا في لقاء مؤجل من الجولة الـ 27 من الدوري المصري على ملعب برج العرب. (طالع التفاصيل)

قمة سلبية جاءت شحيحة من الفرص مع تأثر الأجواء بالأمطار الغزيرة وأرضية الملعب.

0 كان عدد أهداف الفريقين، وهو رقم قد ينطبق أيضا على الجودة التي ظهرت بها أرضية الملعب بعد أشهر طويلة من تحملها ما يفوق طاقتها.

FilGoal.com

تحوّل ليرصد إجمالي عدد المباريات التي أقيمت على ملعب برج العرب منذ انطلاق الموسم الحالي، 2018\2019، والناتج ظهر مرعبا. (طالع التفاصيل)

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