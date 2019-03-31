ينوي كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك في الحفاظ على حازم إمام كأساسي في تشكيل الفريق أمام سموحة، حسبما علم FilGoal.com.

الزمالك يستعد لمواجهة سموحة يوم الأربعاء في الجولة الـ 24 من الدوري المصري.

حازم إمام شارك أساسيا مع الزمالك في القمة أمام الأهلي، والأقرب استمراره أمام سموحة وذلك "بعد ظهوره المتميز في القمة"، حسبما كشف مصدر في الجهاز الفني لـFilGoal.com.

جروس عقد جلسة مع حازم إمام ليُشيد به لأنه "أثبت جدارته وأدى المطلوب منه على الرغم من ابتعاده عن المشاركة".

ولا يتعجل المدرب السويسري مشاركة حمدي النقاز إذا في حالة اكتمال تعافيه بنسبة 100%، حسبما كشف المصدر لـFilGoal.com.

ويرغب الجهاز الفني لـ الزمالك في الحفاظ على حمدي النقاز حتى لا تعود له الإصابة مرة أخرى، وذلك قبل المباريات الهامة المقبلة لـ الفريق.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري المصري برصيد 54 نقطة، ويستعد لمواجهة سموحة قبل السفر إلى المغرب لمواجهة حسنية أغادير في ربع نهائي الكونفدرالية.

ولعب حازم إمام 13 مباراة هذا الموسم بقميص الزمالك.

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