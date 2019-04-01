حكم سلوفيني لمواجهة بتروجت وبيراميدز

الإثنين، 01 أبريل 2019 - 10:46

كتب : FilGoal

ماتيو يوج - الحكم السلوفيني

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباراتي يوم الاثنين ضمن مباريات الجولة 27 من الدوري المصري.

وكشفت لجنة الحكام عن تعيين طاقم حكام سلوفيني لإدارة مباراة بتروجت وبيراميدز المقرر لها في السابعة والنصف من مساء اليوم.

ويقود المباراة تحكيميا ماتيو يوج ويعاونه ألكسندر كاسايوفيتش ودافيد جابروفيتش ورادي أبرونوفيتش حكما رابعا.

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وأدار يوج 22 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات بينهما مباراتين في دوري أبطال أوروبا و3 بالدوري الأوروبي ومباراة واحدة بدوري أمم أوروبا.

ويشتهر يوج بغزارة البطاقات الصفراء إذ منح 101 بطاقة صفراء في 22 مباراة أدارها هذا الموسم.

أما مباراة طلائع الجيش وحرس الحدود فيقودها محمود ناجي ويعاونه أسامة السيد وخالد رمضان وحسين إسماعيل خكما رابعا وكل من إبراهيم محجوب وسيد عبد الله حكما خامسا.

بيراميدز ماتيو يوج الدوري المصري

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