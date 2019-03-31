بالفيديو - عبد الحفيظ: مبروك النقطة لـ الزمالك

الأحد، 31 مارس 2019 - 22:51

كتب : FilGoal

سيد عبد الحفيظ - لاسارتي - الأهلي - الساورة

شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي على أن هدف فريقه في مباراة القمة كان الفوز فقط، ولكن التعادل لا يعد نتيجة سيئة.

وتعادل الأهلي سلبيا مع الزمالك في القمة 117 ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الـ17 للدوري المصري.

وقال عبد الحفيظ في قناة الأهلي: "عقب المباراة خرج البعض يرددون أرقاما وإحصائيات غريبة بشكل متعمد ولا أعرف سببا لذلك".

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وأضاف "بالتأكيد كنا نريد الفوز في المباراة وطوال الـ90 دقيقة لعبنا بشكل جيد ولكن كنا نتمنى أن تكون المواجهة في ظروف أفضل من ذلك".

وأكمل سيد عبد الحفيظ "مبروك النقطة للزمالك الذي لم يحقق الفوز على الأهلي في الدور الأول للدوري المصري منذ شهر أبريل لعام 2004 أي منذ 15 موسم".

وأوضح "الدوري المصري يلعب منذ أكثر من 70 عاما ولعب خلاله أكثر من 60 موسم، منهم أخر 15 موسم لم يفوز الزمالك على الأهلي في الدور الأول".

وانتقل للحديث عن مباريات فريقه المقبلة قائلا: "تنتظرنا مواجهات حاسمة خلال شهر إبريل سواء في الدوري المصري أو دوري أبطال إفريقيا، ولكننا نسير بخطى ثابتة على كافة النواحي".

ويستعد الأهلي حاليا لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الـ24 للدوري.

قبل أن يطير إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا.

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الأهلي سيد عبد الحفيظ الزمالك

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