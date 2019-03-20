خاص إينو يختار لـ في الجول الأفضل ومفاجأة الموسم ومدرب لم يظهر بالشكل المتوقع
الأربعاء، 20 مارس 2019 - 11:09
كتب : بسام أبوبكر
8 جولات قبل نهاية الدوري المصري، والوقت بات سانحا لحصاد جزئي للموسم.
Filgoal.com تحدّث إلى معتز إينو لاعب الزمالك والأهلي السابق، والذي اختار بدوره الأفضل والأسوأ في الموسم الحالي للدوري المصري.
- طالع: فاروق جعفر يختار لـ في الجول الأفضل ومفاجأة الموسم: يتبدلون مثل محطات "الأتوبيس"
- طالع: طارق يحيى يختار لـ في الجول الأفضل ومفاجأة الموسم و"ظاهرة غريبة"
- طالع: الغندور يختار لـ في الجول الأفضل ومفاجأة الموسم وظاهرة: "ما فعله الأهلي"
** أفضل فريق في الدوري حتى الآن؟
الأهلي.
** مفاجأة الموسم حتى الآن سواء لاعب أو فريق؟
بيراميدز.
** فريق توقعت منه الظهور بشكل جيد ولم يحدث؟
بتروجت.
** أفضل مدرب؟
إيهاب جلال.
** أفضل حارس؟
عامر عامر.
** مدرب لم يظهر بالشكل المتوقع؟
حسام حسن.
** أفضل هدف حتى الآن؟
فرجانى ساسى في شباك بيراميدز إذ أتى من تسديدة مميزة.
** في رأيك من الأقرب للهبوط؟
بتروجت، وإنبي.
** ظاهرة الموسم؟
الملاعب سيئة للغاية.
** أداء الحكام؟
إلى حد ما مرضي، والكرة بها أخطاء.
اقرأ أيضا:
الوحدة: ميدو لم يقال لأسباب فنية.. الجماهير خط أحمر و"مجبَر أخاك لا بطل"
"المنتخب يخوض 3 وديات قبل كأس الأمم"
ديسابر: مصر والسنغال الأقرب للفوز بكأس الأمم
الأهلي لـ في الجول: جاهزون لخوض القمة في أي ملعب.. ونثق في برج العرب
حوار في الجول - هاني رمزي يتحدث عن اختيارات أجيري واستبعاد صلاح ومركز المهاجم
"عرقِلوا ميسي لأنه مصاب.. ورونالدينيو مخادِع".. الكشف عن نصائح مورينيو لإيقاف برشلونة