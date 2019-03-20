8 جولات قبل نهاية الدوري المصري، والوقت بات سانحا لحصاد جزئي للموسم.

Filgoal.com تحدّث إلى معتز إينو لاعب الزمالك والأهلي السابق، والذي اختار بدوره الأفضل والأسوأ في الموسم الحالي للدوري المصري.

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** أفضل فريق في الدوري حتى الآن؟

الأهلي.

** مفاجأة الموسم حتى الآن سواء لاعب أو فريق؟

بيراميدز.

** فريق توقعت منه الظهور بشكل جيد ولم يحدث؟

بتروجت.

** أفضل مدرب؟

إيهاب جلال.

** أفضل حارس؟

عامر عامر.

** مدرب لم يظهر بالشكل المتوقع؟

حسام حسن.

** أفضل هدف حتى الآن؟

فرجانى ساسى في شباك بيراميدز إذ أتى من تسديدة مميزة.

** في رأيك من الأقرب للهبوط؟

بتروجت، وإنبي.

** ظاهرة الموسم؟

الملاعب سيئة للغاية.

** أداء الحكام؟

إلى حد ما مرضي، والكرة بها أخطاء.

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