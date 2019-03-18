انقضت 26 جولة من الموسم الجاري من الدوري المصري فمن كان الأفضل وما هي مفاجأة الموسم حتى الآن والظاهرة الأبرز؟ نجوم الكرة المصرية يجيبون لـFilGoal.com.

والبداية ستكون مع نجم الزمالك السابق فاروق جعفر.

** أفضل فريق في الدوري حتى الآن؟

أعتقد أنه الزمالك ثم الأهلي ثم بيراميدز مثل ترتيب جدول الدوري تماما.

** أفضل مدير فني؟

كريستيان جروس.

** أفضل حارس مرمى؟

محمود عبد الرحيم "جنش".

** مفاجأة الموسم؟

أكثر مرة يتم فيها تغيير المدربين في كل الفرق استبدالهم يشبه محطات الحافلة التي تتغير كل عدة دقائق.

** فريق توقعت ظهوره بشكل جيد ولم يحدث؟

سموحة.

** مدرب لم يظهر بالشكل متوقع؟

باتريس كارتيرون في الأهلي.

** أفضل هدف حتى الآن؟

فرجاني ساسي في شباك بيراميدز الذي جاء بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

** من الأقرب للهبوط؟

الأمور معقدة وصعبة للغاية في أسفل الجدول مثل المنافسة على اللقب وأعتقد أنه علينا الانتظار إلى الجولة الأخيرة.

** ظاهرة الموسم؟

عدم انتظام جدول المسابقة حتى الآن.

** ما هو رأيك في أداء الحكام؟

مظلومون هذه هي الكلمة المناسبة لما يعانون منه في الفترة الحالية.

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