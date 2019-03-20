لهيطة: المنتخب يخوض 3 وديات قبل كأس الأمم

قال إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر إن الجهاز الفني يؤجل برنامج وديات الفريق استعدادا لكأس أمم إفريقيا.

وصرح لهيطة عبر برنامج اللعيب بقناة إم بي سي مصر: "سنخوض مواجهة النيجر يوم 23 مارس الجاري في تصفيات كأس أمم إفريقيا وبعدها بثلاثة أيام سنلعب ودية ضد منتخب نيجيريا، اعتمدها الاتحاد الدولي في الأجندة الدولية".

وأضاف: "الجهاز الفني بقيادة خافيير أجيري قرر أن يخوض 3 مباريات ودية على الأكثر قبل انطلاق البطولة، وأتمنى أن نلعب ودية على استاد القاهرة".

واستدرك "إلا أن أجيري يفضل الانتظار لحين إجراء القرعة حتى يحدد المنتخبات التي يريد اللعب معها وديا".

وعن الزي الجديد للمنتخب أضاف إيهاب لهيطة "التعاقدات الجديدة مستمرة 4 سنوات، وفي العام الأول لا يكون لنا دخل أو قرار في اختيار تصميم القميص، أما التصميم الجديد سنتدخل به في الزي الذي سيظهر عام 2020".

وأتم تصريحاته: "ارتداء المنتخب للزي الذي تم الإعلان عنه في بطولة كأس الأمم الإفريقية، أمر يسأل به أعضاء اتحاد الكرة، فهم الأكثر دراية بهذا القرار".

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