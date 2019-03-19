انقضت 26 جولة من الموسم الجاري من الدوري المصري فمن كان الأفضل وما هي مفاجأة الموسم حتى الآن والظاهرة الأبرز؟ نجوم الكرة المصرية يجيبون لـFilGoal.com.

وطارق يحيى نجم الزمالك السابق سيجيب على تلك الأسئلة.

اقرأ أيضا - (جعفر يختار لـ في الجول الأفضل ومفاجأة الموسم: يتبدلون مثل محطات "الأتوبيس")

** أفضل فريق في الدوري حتى الآن؟

الزمالك.

** مفاجأة الموسم حتى الآن سواء لاعب أو فريق؟

فريق بيراميدز، وكلاعب: كينو.

** فريق توقعت منه الظهور بشكل جيد ولم يحدث؟

بتروجت توقعت أن تسير الامور بشكل جيد وقمنا ببناء فريق وشراء لاعبين ولكن لم يحالفنا الحظ.

** أفضل مدرب؟

إيهاب جلال (المصري) وعماد النحاس (المقاولون) لأنهما تولا مهمة فريقين ترتيبهم متراجع ونتائجهم كذلك لكنهما نجحا في إعادتهما من جديد للمقدمة.

** أفضل حارس؟

محمود عبد الرحيم "جنش" حارس الزمالك.

** مدرب لم يظهر بالشكل المتوقع؟

جورفان فييرا مع الإسماعيلي. لم أتوقع هذا الظهور له ورحيله السريع.

** أفضل هدف حتى الآن؟

هدف محمود وادي (مهاجم المصري) في شباك سموحة لأن كان فيه ذكاءً كبيرة والكرة بدأت من وسط الملعب.

** في رأيك من الأقرب للهبوط؟

من الصعب التكهن الآن بهذا الأمر.

** ظاهرة الموسم؟

المبالغة في أسعار اللاعبين ظاهرة غريبة للغاية الموسم الحالي. أصبحنا نرى لاعبا بقيمة 150 مليون جنيه.

** أداء الحكام؟

متوسط