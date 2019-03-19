خاص طارق يحيى يختار لـ في الجول الأفضل ومفاجأة الموسم و"ظاهرة غريبة"
الثلاثاء، 19 مارس 2019 - 16:43
كتب : بسام أبوبكر
انقضت 26 جولة من الموسم الجاري من الدوري المصري فمن كان الأفضل وما هي مفاجأة الموسم حتى الآن والظاهرة الأبرز؟ نجوم الكرة المصرية يجيبون لـFilGoal.com.
محمود جنش
النادي : الزمالك
وطارق يحيى نجم الزمالك السابق سيجيب على تلك الأسئلة.
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** أفضل فريق في الدوري حتى الآن؟
الزمالك.
** مفاجأة الموسم حتى الآن سواء لاعب أو فريق؟
فريق بيراميدز، وكلاعب: كينو.
** فريق توقعت منه الظهور بشكل جيد ولم يحدث؟
بتروجت توقعت أن تسير الامور بشكل جيد وقمنا ببناء فريق وشراء لاعبين ولكن لم يحالفنا الحظ.
** أفضل مدرب؟
إيهاب جلال (المصري) وعماد النحاس (المقاولون) لأنهما تولا مهمة فريقين ترتيبهم متراجع ونتائجهم كذلك لكنهما نجحا في إعادتهما من جديد للمقدمة.
** أفضل حارس؟
محمود عبد الرحيم "جنش" حارس الزمالك.
** مدرب لم يظهر بالشكل المتوقع؟
جورفان فييرا مع الإسماعيلي. لم أتوقع هذا الظهور له ورحيله السريع.
** أفضل هدف حتى الآن؟
هدف محمود وادي (مهاجم المصري) في شباك سموحة لأن كان فيه ذكاءً كبيرة والكرة بدأت من وسط الملعب.
** في رأيك من الأقرب للهبوط؟
من الصعب التكهن الآن بهذا الأمر.
** ظاهرة الموسم؟
المبالغة في أسعار اللاعبين ظاهرة غريبة للغاية الموسم الحالي. أصبحنا نرى لاعبا بقيمة 150 مليون جنيه.
** أداء الحكام؟
متوسط
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