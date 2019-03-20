الوحدة: ميدو لم يقال لأسباب فنية.. الجماهير خط أحمر و"مجبَر أخاك لا بطل"

شدد عبد الله خوقير نائب رئيس نادي الوحدة، أن إقالة أحمد حسام "ميدو" لم تحدث لأسباب فنية.

النادي السعودي أعلن عن إقالة مدربه المصري ميدو صباح اليوم، بعد حوالي 3 أشهر من تعيينه.

وصرّح خوقير عبر محطة السعودية الرياضية: "ميدو لم يقال لأسباب فنية، هو يمتلك كفاءة عالية جدا، لكنه أقيل بسبب التغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي".

مشددا: "الجمهور خط أحمر، ونتمنى أن يكون حسابه قد سُرق بالفعل".

واستدرك: "لكن فنيًا، ففترة تواجد ميدو كانت مميزة وشهدت استقرارا والأمور سارت على ما يرام".

وأشاد خوقير بتأثير ميدو في فترة ولايته القصيرة: "ميدو من أعاد المنافسة للدوري السعودي بتعادله مع الهلال وخسارته أمام النصر".

وواصل: "استطعنا الفوز على الأهلي تحت قيادة ميدو، حصدنا معه الكثير من النقاط وفريق الوحدة اكتسب شخصية".

وأردف: "ولكن هذا القرار كان واجبا على الإدارة يجب اتخاذه سريعا، نحن نمثّل النادي ومن الصعب أن يحدث مع الجمهور ذلك".

واختتم مبديا أسفه للقرار الذي كان إجباريا: "مُجبَر أخاك لا بطل، ميدو هو من تركنا، الموضوع لم يحتمل".

وكان ميدو قد علّق على قرار إقالته: "شكرا إدارة الوحدة، شكرا جمهور الوحدة تحملت المسئولية في ظروف صعبة واستطعت بفضل الله وتوفيقه و مساندة الإدارة وإخلاص اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي أن احقق بالفريق نتائج وأداء متميز أشاد به الجميع، أحترم قرار الادارة لكني سأثبت من خلال الإجراءات القانونية اختراق حسابي".

وأضاف ميدو: "أشكر بشكل خاص حاتم الخيمي (رئيس النادي) وعبد الله خوقير (نائبه)، لم أر منهم إلا كل خير ودعم لي منذ أول يوم لي في المملكة، سيظلا اخوة لي لآخر يوم في عمري".

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