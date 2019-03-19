كشف هاني رمزي المدرب العام بالجهاز الفني لمنتخب مصر عن استقرار المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني على خوض المعسكر الأخير قبل أمم إفريقيا في 3 يونيو المقبل في مصر خارج محافظة القاهرة.

وتحدث FilGoal.com مع هاني رمزي المدرب العام بالجهاز الفني لمنتخب مصر.

المعسكر الأخير:

وقال هاني رمزي في تصريحاته "استقرينا على خوض المعسكر الأخير للبطولة في مصر بأحد المحافظات خارج القاهرة".

وأضاف رمزي "المعسكر الجاري يسير بشكل جيد وفقا لخطة ورؤية أجيري، وبعد انتهاء فترة التوقف الدولي يعود الدوري المصري مجددا ونقوم بالتجمع مرة أخرى يوم 3 يونيو".

وتابع رمزي "الجهاز الفني بالكامل في مرحلة مناقشات واجتماعات مستمرة من أجل وضع الرتوش الأخيرة والقرارات الخاصة بالمعسكر الأخير".

وتستضيف مصر بطولة أمم إفريقيا في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو.

وواصل رمزي "تم الاستقرار عن خوض المعسكر الأخير خارج محافظة القاهرة، على أن نعود قبل انطلاق البطولة بخمسة أيام".

اختيارات أجيري:

وبسؤال هاني رمزي عن استبعاد بعض الأسامي الكبرى قال: "ذلك يعود لاختيارات خافيير أجيري الذي طلب لاعبين صغار في تلك المرحلة".

وعن عدم وجود رمضان صبحي وكهربا وعبد الله السعيد وعبد الله جمعة أوضح رمزي "هؤلاء اللاعبون غير مستبعدين من المنتخب، فقط تلك الفترة أجيري طلب عناصر صغيرة في السن".

وعن غياب عبد الله جمعة في ظل وجود أزمة في مركز الظهير الأيسر شدد هاني رمزي "لا نعاني من أزمة في ذلك المركز".

وكشف رمزي "كل مرحلة لها اختياراتها، ولدينا في مركز الظهير الأيسر كريم حافظ وأحمد فتوح الذي شاهده أجيري خلال أحد المباريات وأعجب بأدائه".

وشدد "لا توجد أسماء مستبعدة ومازال الوقت مبكرا للغاية لاختيار القائمة النهائية والجميع في حسابتنا ولكن ليس في تلك المرحلة".

مركز المهاجم:

وبسؤاله عن التفكير في خوض منافسات أمم إفريقيا بدون مهاجم صريح والاعتماد على محمد صلاح في ذلك المركز شدد هاني رمزي "لا لم يحدث أن فكرنا في ذلك، وفي بطولة الأمم سنلعب برأس حربة صحيح".

وتابع "نملك العديد من المهاجمين الجيدين سواء في المعسكر الحالي أو من غير الموجودين مثل مروان محسن".

وأوضح رمزي "من الوارد اختيار لاعبين في أمم إفريقيا فوق 30 عاما حسب رؤية أجيري وإفادتهم للمنتخب".

وشدد "الأهم بالنسبة لنا هو الفوز بالبطولة فلا بديل عن ذلك أمام الجهاز الفني خاصة وأنها على ملعبنا ووسط جماهيرنا".

محمد صلاح:

وعن أسباب استبعاد محمد صلاح أوضح رمزي "رأى أجيري أن مباراتي النيجر ونيجيريا لسنا في حاجة للاعب الذي يعلم الجهاز الفني مستواه جيدا".

وبسؤاله عن غياب صلاح عن التهديف في أخر 7 مباريات قال رمزي: "نثق بدرجة كبيرة في قدرات صلاح، ومسألة عدم تسجيله للأهداف لا تشغل بالنا".

وأتم تصريحاته "صلاح يسير بمستوى متميز ويساهم مع زملائه في تحقيق الفوز تلو الأخر".

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