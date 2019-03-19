خاص الأهلي لـ في الجول: جاهزون لخوض القمة في أي ملعب.. ونثق في برج العرب

الثلاثاء، 19 مارس 2019 - 23:58

كتب : أحمد الخولي

علي معلول - مروان محسن - الأهلي - الساورة

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي إن فريقه مستعد لخوض لقاء القمة في أي ملعب يحدده لجنة المسابقات واتحاد الكرة.

ويواجه الأهلي منافسه الزمالك في الـ30 من شهر مارس الجاري في ملعب برج العرب في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 17 من الدوري.

وتحدث عبد الحفيظ لـFilGoal.com قائلا: "نحن مستعدون تماما لتلك المباراة وخوضها في أي ملعب".

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وعن ملعب برج العرب قال: "أثق في أن الملعب سيكون جاهزا يوم اللقاء ونرحب تماما بخوض اللقاء هناك".

وأتم عبد الحفيظ حديثه "ننتظر فقط عودة اللاعبين الدوليين يوم 27 مارس ليكتمل عقد الفريق وسنعمل خلال الأيام المقبلة على تجهيز الفريق للقمة".

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة بفارق نقطة عن ملاحقه الأهلي ولكن للفريق الأبيض لقاء أقل من نظيره الأحمر.

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