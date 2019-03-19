خاص خالد الغندور لـ في الجول: النجوم والداخلية الأقرب للهبوط.. وظاهرة الموسم ما فعله الأهلي
الثلاثاء، 19 مارس 2019 - 17:49
كتب : بسام أبوبكر
8 جولات قبل نهاية الدوري المصري، والوقت بات سانحا لحصاد جزئي للموسم.
محمود وادي
النادي : المصري
محمود جنش
النادي : الزمالك
Filgoal.com تحدّث إلى خالد الغندور نجم النادي الزمالك السابق، والذي اختار بدوره الأفضل والأسوأ في الموسم الحالي للدوري المصري.
**أفضل فريق
الزمالك
**مفاجأة الموسم
بيراميدز، خلق نوعا من المنافسة والجميع ينتظر مبارياته رغم حداثة الفريق.
على مستوى اللاعبين، عبد الله السعيد من مفاجآت الموسم أيضا.
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**فريق كان ظهوره بشكل جيد متوقعا ولم يحدث ذلك
الاتحاد السكندري.
**أفضل مدرب
إيهاب جلال.
**أفضل حارس مرمى
محمود عبد الرحيم جنش.
**مدرب لم يظهر بالشكل المتوقع
طلعت يوسف.
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**أفضل هدف
محمود وادي في شباك سموحة، لأنه من وسط الملعب والكرة كانت جانبية، بالإضافة إلى أن محمد أبو جبل حارس مرمى طويل القامة.
**الأقرب للهبوط
النجوم والداخلية، بالإضافة لفريق ثالث قد يكون بين إنبي ووادي دجلة وسموحة.
**ظاهرة الموسم
من وجهة نظري، هي فترة الانتقالات الشتوية التي قام بها الأهلي بشراء 7 لاعبين في يناير بمبلغ تجاوز 300 مليون جنيه.
**أداء الحكام
الأخطاء التحكيمية لم ولن تنتهي في كرة القدم، التحكيم مقبول في الدوري المصري.
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