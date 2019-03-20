ديسابر: مصر والسنغال الأقرب للفوز بكأس الأمم.. والأهلي قد يكون تفاوض مع وكيلي

كشف سباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا والمدرب الأسبق للإسماعيلي عن مرشحيه للفوز بلقب كأس أمم إفريقيا التي ستقام في مصر الموسم المقبل.

وصرح ديسابر عبر برنامج الماتش بقناة صدى البلد: "منتخب مصر أحد المرشحين بقوة للفوز باللقب لأنه سيلعب البطولة على ملعبه ووسط جماهيره، كما أن السنغال منتخب قوي ويضم عدة لاعبين مميزين ومن ضمن المرشحين، كذلك المغرب منتخب قوي".

ورفض المدرب الفرنسي الكشف عن أسباب رحيله عن قيادة الإسماعيلي الموسم الماضي قائلا "الإسماعيلي يقوده حاليا مدرب مميز، لا أريد الحديث في تفاصيل أخرى، وأما ما يخص تعثر فريق في دوري الأبطال بالتأكيد لأنها منافسة شرسة وصعبة تحتاج خبرات كبيرة".

وواصل "تلقيت عروضا من عدة أندية في بداية الموسم الجاري ولكن الأمر بيد وكيل أعمالي فهو من يتشاور، قد يكون الأهلي ضمن الأندية التي تفاوضت مع وكيلي لا أدري بالتأكيد لأنني أركز في عملي فقط وإعداد خطط فريقي، أما الأمور التفاوضية بشأن أي عروض فهي من اختصاص وكيل أعمالي".

وأتم ديسابر تصريحاته "انتقالي لتدريب منتخب أوغندا خطوة كبيرة للأمام بعد المنافسة مع عدة أندية على المستوى المحلي والبطولات القارية للفرق، حان الوقت للتنافس على مستوى أكبر".