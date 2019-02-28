سولاري: فينيسيوس قام بكل شيء عدا التسجيل.. نشعر بالحزن ولكن

قال سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد إن فريقه افتقد تسجيل الأهداف رغم أنه قدم مباراة كبيرة ضد برشلونة في إياب نصف نهائي كأس إسبانيا.

وتحدث سولاري لـbein sports: "افتقدنا تسجيل الأهداف، التسجيل هو الأهم، الهدف هو ما نقصنا".

وشدد "كان يمكننا أن نكون فائزين 2-0 في الشوط الأول. ليس لدينا نقص في الهدافين لكن يجب على اللاعبين أن يكونوا أكثر دقة".

وأردف "فينيسيوس صغير في السن، قام بكل شيء عدا التسجيل. لكنه في الـ18 من عمره".

وعن كلاسيكو يوم الأحد في الدوري قال: "نشعر بالحزن، لكن علينا أن نجدد طاقتنا".

وأتم عن هدف برشلونة الثاني الذي شابه جدلا تحكيميا: "لا أملك شاشة بجواري للتأكد من صحة المخالفة من عدمها".

قدم ريال مدريد مباراة هجومية مميزة وأضاع الكثير من الفرص لكن العقاب من برشلونة كان قاسيا والنهاية تأهل البلوجرانا إلى نهائي كأس الملك.

تغلب برشلونة على ريال مدريد اليوم الأربعاء بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في ملعب سانتياجو برنابيو في إطار إياب نصف نهائي كأس الملك.

جاء ذلك بعدما تعادل الفريقان في لقاء الذهاب في ملعب كامب نو إيجابيا بهدف لمثله.



















































سجل أهداف المباراة لويس سواريز في الدقائق 50 و73 ورافائيل فاران بالخطأ في مرماه في الدقيقة 70.

وبذلك سيخوض برشلونة النهائي السادس له على التوالي في المسابقة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها بواقع 30 مرة.

وبشكل عام منذ 2008 لم يغب برشلونة عن خوض نهائي كأس الملك سوى مرتين عامي 2010 2013.

أما ريال مدريد ففشل في بلوغ النهائي بعدما وصل له عام 2014 وتوج به آنذاك على حساب برشلونة نفسه.

وبذلك ينتظر برشلونة الفائز من لقاء ريال بيتيس وفالنسيا لمواجهته في النهائي.

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