بالفيديو – أوزيل يرد على إيمري.. وأرسنال يثبت مركزه الرابع بخماسية في بورنموث

الأربعاء، 27 فبراير 2019 - 23:41

كتب : FilGoal

أرسنال - بورنموث

في ظهور نادر كأساسي مع أرسنال تحت قيادة أوناي إيمري في الفترة الأخيرة، سجل ميسوت أوزيل هدفا وصنع آخر في فوز المدفعجية العريض على بورنموث 5-1 في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

أوزيل ظهر أساسيا للمرة الأولى في الدوري منذ 29 يناير الماضي ضد كارديف، ورد على إيمري بهدف رائع في الدقيقة 4 من صناعة سياد كولاسيناتش.

وفي الدقيقة 27، أضاف هنريك مخيتاريان الهدف الثاني من صناعة أوزيل لينهي المباراة عمليا لصالح المدفعجية.

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ولكن بعد 3 دقائق فقط، أعاد بورنموث المباراة للحياة بهدف لليس موسيه.

ولكن الشوط الثاني شهد مهرجان لحمر شمال لندن، حيث سجل قائده لوران كوسيلني في الدقيقة 47 من صناعة مخيتاريان، الذي واصل التألق وصنع هدفا في الدقيقة 59 لبيير إيمريك أوباميانج.

وفي الدقيقة 78، صنع توريرا الهدف الخامس لأليكساندر لاكازيت.

أرسنال حافظ على مركزه الرابع بحصده للنقطة 56، أما بورنموث فيظل في المركز الـ12 بـ34 نقطة.

وضمن نفس الجولة 28 في الدوري الإنجليزي تغلب ساوثامبتون على فولام 2-0، بهدفين لأوريل روميو وجيمس وارد براوس.

فوز ساوثامبتون أخرجه من مثلث الهبوط حيث حصد النقطة 27 وصعد للمركز الـ17.

أما فولام فيظل في المركز الـ19 بـ17 نقطة.

أرسنال الدوري الإنجليزي

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