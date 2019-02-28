بالفيديو - ملخص لمسات صلاح ضد واتفورد.. الحارس منعه من التسجيل مرتين

منع بين فوستر حارس واتفورد النجم المصري محمد صلاح من التسجيل مرتين خلال مباراة فريقه ضد ليفربول.

وفاز ليفربول على واتفورد بخماسية دون رد في الجولة الـ28 للدوري الإنجليزي، ولم يسجل صلاح أي أهداف.

وكاد صلاح أن يسجل مرتين واحدة في الشوط الأول وأخرى في الثاني إلا أن فوستر تصدى لهجمات النجم المصري.

وواصل ليفربول تصدره لترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 69 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

ويستعرض معكم FilGoal.com ملخص لمسات محمد صلاح في المباراة.

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