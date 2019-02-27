بالفيديو - حفلة في أنفيلد بمشاركة صلاح.. ليفربول يحافظ على الصدارة بخماسية في واتفورد

حافظ ليفربول على صدارة الدوري الإنجليزي وعاد للانتصارات محققا فوزا عرضيا بخماسية دون رد أمام واتفورد في الجولة الـ28 من المسابقة في المباراة التي أقيمت بملعب أنفيلد معقل الريدز.

وعاد ليفربول للانتصارات بعد التعادل السلبي في المباراة الماضية أمام مانشستر يونايتد، ليصل إلى النقطة 69 في الصدارة بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

أما واتفورد توقف رصيده عند النقطة 40 في المركز الثامن.

وشارك النجم المصري محمد صلاح في المباراة كاملة وقدم مستوى جيد وكاد أن يهز الشباك في أكثر من فرصة لولا تألق بين فوستر حارس واتفورد.

وصف المباراة

بدأت شراسة ليفربول مبكرا وسجل ساديو ماني هدف الريدز الأول في الدقيقة 9 بضربة رأسية رائعة بعد عرضية متقنة من أليكس أرنولد.

وأضاف النجم السنغالي هدفه الثاني في المباراة بطريقة أكثر من رائعة في الدقيقة 19 بعدما تلقى الكرة من أرنولد أيضا واستلمها وظهره للمرمى ليضعها في الشباك بتسديدة بكعب القدم مسجلا واحدا من أجمل أهداف الموسم الحالي.

ووصل ماني إلى الهدف رقم 14 له في الدوري هذا الموسم، وهو السجل التهديفي الأفضل له في الدوري الإنجليزي.

وكاد صلاح أن يسجل بعدما توغل في دفاع واتفورد من الجهة اليمنى وسدد لكن الكرة اصطدمت بيد الحارس فوستر ثم القائم.

ومع بداية الشوط الثاني انطلق صلاح ومر من الجانب الأيمن قبل أن يسدد كرة في الزاوية القريبة تصدى لها فوستر وأبعدها لركلة ركنية.

ثم جاء الدور على المهاجم البلجيكي ديفوك أوريجي ليسجل الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 66 بعدما مر من الناحية اليسرى ثم سدد بالقدم اليمنى كرة قوية سكنت الشباك.

وواصل الظهير الأيمن الشاب أرنولد تألقه وصنع الهدف الرابع لفريقه بعدما أرسل عرضية متقنة قابلها المدافع فان دايك برأسية في الشباك الصفراء في الدقيقة 79.

وأصبح أرنولد ثاني لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم يصنع 3 أهداف في مباراة واحدة بعد كايل ووكر لاعب مانشستر سيتي.

ومرة أخرى سجل فان دايك هدفه الثاني وأكمل خماسية ليفربول برأسية جديدة في الدقيقة 82 بعد عرضية مميزة من الظهير الأيسر أندي روبيرتسون.