بالفيديو – ليلة سواريز.. برشلونة يغتال ريال مدريد بثلاثية ويطير لنهائي الكأس

قدم ريال مدريد مباراة هجومية مميزة وأضاع الكثير من الفرص لكن العقاب من برشلونة كان قاسيا والنهاية تأهل البلوجرانا إلى نهائي كأس الملك.

وتغلب برشلونة على ريال مدريد اليوم الأربعاء بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في ملعب سانتياجو برنابيو في إطار إياب نصف نهائي كأس الملك.

جاء ذلك بعدما تعادل الفريقان في لقاء الذهاب في ملعب كامب نو إيجابيا بهدف لمثله.

سجل أهداف المباراة لويس سواريز في الدقائق 50 و73 ورافائيل فاران بالخطأ في مرماه في الدقيقة 70.

وبذلك سيخوض برشلونة النهائي السادس له على التوالي في المسابقة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها بواقع 30 مرة.

وبشكل عام منذ 2008 لم يغب برشلونة عن خوض نهائي كأس الملك سوى مرتين عامي 2010 2013.

أما ريال مدريد ففشل في بلوغ النهائي بعدما وصل له عام 2014 وتوج به آنذاك على حساب برشلونة نفسه.

وبذلك ينتظر برشلونة الفائز من لقاء ريال بيتيس وفالنسيا لمواجهته في النهائي.

شوط مدريدي

كان الشوط الأول مدريديا بامتياز وشهد طوفان هجومي من فريق المدرب سانتياجو سولاري.

وطلب ريال مدريد الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 14 بداعي عرقلة فينيسيوس جونيور لكن الحكم أمر باستكمال اللعب.

وبعد ذلك أرسل بنزيمة عرضية وفشل دفاع برشلونة في تشتيتها لكن مرت بسلام على الفريق الكتالوني في النهاية.

وفي الدقيقة 37 سدد فينيسيوس الكرة وشتتها لينجليت وعادت الكرة إلى اللاعب البرازيلي الذي مررها إلى بنزيمة الذي سدد ولكن تير شتيجن تألق وتصدى له.

وبعد ذلك بدقيقة واحدة فقط انفرد فينيسيوس بمرمى برشلونة ولكنه سدد الكرة أعلى المرمى بغرابة.

ثلاثية كتالونية

بداية الشوط الثاني لم تختلف كثيرا وكان ريال مدريد هو المبادر للهجوم بشكل أكبر لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن.

في الدقيقة 50 استغل سواريز عرضية أرضية من ديمبلي من الناحية اليسرى وحولها مهاجم برشلونة بتسديدة مباشرة في الشباك ليعلن عن الهدف الأول لبرشلونة.

وكاد ريال مدريد يتعادل بعدما راوغ فينيسيوس نظيره جيرارد بيكيه ببراعة وأسقطه أرضا وسدد مباشرة لكن دفاع برشلونة شتت الكرة.

وفي الدقيقة 70 انطلق ديمبيلي من الناحية اليمنى وأرسل عرضية أرضية إلى سواريز لكن فاران سجلها بالخطأ في مرماه ليعلن عن الهدف الثاني لبرشلونة.

استمر برشلونة في مرتداته القاتلة وحصل سواريز بنفسه على ركلة جزاء إثر عرقلة كاسيميرو له وسددها ببراعة على طريقة بانينكا لم يستطع كيلور نافاس معه سوى النظر إلى الكرة وهي تتهادى إلى شباكه لتعلن عن الهدف الثالث للبلوجرانا.

حاول ريال مدريد تسجيل هدفا شرفيا في الدقائق الأخيرة لكن تكتل دفاع برشلونة حرمه من ذلك لينتهي الكلاسيكو بانتصار كبير لبرشلونة بثلاثية دون رد.