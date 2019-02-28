بالفيديو – يونايتد يكتب ما يحدث لأول مرة في التاريخ بثلاث طلقات في جسد كريستال بالاس

الخميس، 28 فبراير 2019 - 00:07

كتب : رامي جمال

مانشستر يونايتد

عاد مانشستر يونايتد سريعا لطريق الانتصارات عقب تعادله مع ليفربول في الجولة الماضية وأطلق ثلاث طلقات في جسد منافسه كريستال بالاس.

وحل يونايتد ضيفا يوم الأربعاء على ملعب سيلهرست بارك لملاقاة كريستال بالاس في إطار الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

افتتح روميلو لوكاكو أهداف المباراة في الدقيقة 33.

أخبار متعلقة

بالفيديو – ليلة سواريز.. برشلونة يغتال ريال مدريد بثلاثية ويطير لنهائي الكأس بالفيديو - حفلة في أنفيلد بمشاركة صلاح.. ليفربول يحافظ على الصدارة بخماسية في واتفورد بالفيديو – ركلة جزاء أجويرو تنصر سيتي على وست هام وتتقدم به على صلاح بالفيديو - الثقة تعود شيئا فشيئا.. توتنام يواصل نزيف النقاط بثنائية من تشيلسي

وأضاف المهاجم البلجيكي الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 52.

لكن نجح أصحاب الأرض في تقليص النتيجة في الدقيقة 66.

وبينما كان يحاول كريستال بالاس إدراك التعادل نجح يونايتد في قتل المباراة كليا بعدما سجل آشلي يونج الهدف الثالث في الدقيقة 83.

ورفع الفوز رصيد مانشستر يونايتد إلى 55 نقطة يحتل بهم المركز الخامس بفارق نقطة عن أرسنال صاحب المركز الرابع.

ويبتعد يونايتد عن ملاحقه تشيلسي بفارق نقطتين وللأخير لقاء أقل.

وكتب ذلك الفوز شيء يحدث لأول مرة في تاريخ مانشستر يونايتد إذ أن الفريق حقق الانتصار في ثماني مباريات متتالية خارج ملعبه.

مانشستر يونايتد كريستال بالاس

نرشح لكم

أخر الأخبار

سولشاير: من الرائع مشاهدة اللاعبين لاستغلال الفرص.. وانتظروا كاريك الجديد 2 ساعة | أوروبا
ساري: كيبا مازال الحارس رقم واحد.. ونحتاج للاستمرارية 2 ساعة | أوروبا
فالفيردي: ريال مدريد كان أفضل من برشلونة في أوقات كثيرة.. ولكننا فريق قوي 2 ساعة | أوروبا
فان دايك: لا يمكننا الرد على آراء الجماهير.. أظهرنا لهم قدرتنا على اللعب بقوة طوال الموسم 2 ساعة | أوروبا
وزير الرياضة: لا ندير الدوري وكأس مصر.. نتدخل عندما تخرج الأمور عن نطاقها 2 ساعة | الدوري المصري
سولاري: فينيسيوس قام بكل شيء عدا التسجيل.. نشعر بالحزن ولكن 2 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 من هو سالم الشامسي مالك بيراميدز الجديد 2 آل الشيخ لإدارة الأهلي: فرحون بعودتي؟ والجارحي يرد: نحن لا نرجع في قراراتنا 3 رئيس أحد: مؤمن زكريا خارج النادي.. يعاني من "خلل" ومستحيل أن يمارس الكرة 4 كلوب: نعم ما قاله صلاح صحيح

قد ينال إعجابك