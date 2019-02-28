بالفيديو – يونايتد يكتب ما يحدث لأول مرة في التاريخ بثلاث طلقات في جسد كريستال بالاس

عاد مانشستر يونايتد سريعا لطريق الانتصارات عقب تعادله مع ليفربول في الجولة الماضية وأطلق ثلاث طلقات في جسد منافسه كريستال بالاس.

وحل يونايتد ضيفا يوم الأربعاء على ملعب سيلهرست بارك لملاقاة كريستال بالاس في إطار الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

افتتح روميلو لوكاكو أهداف المباراة في الدقيقة 33.

وأضاف المهاجم البلجيكي الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 52.

لكن نجح أصحاب الأرض في تقليص النتيجة في الدقيقة 66.

وبينما كان يحاول كريستال بالاس إدراك التعادل نجح يونايتد في قتل المباراة كليا بعدما سجل آشلي يونج الهدف الثالث في الدقيقة 83.

ورفع الفوز رصيد مانشستر يونايتد إلى 55 نقطة يحتل بهم المركز الخامس بفارق نقطة عن أرسنال صاحب المركز الرابع.

ويبتعد يونايتد عن ملاحقه تشيلسي بفارق نقطتين وللأخير لقاء أقل.

وكتب ذلك الفوز شيء يحدث لأول مرة في تاريخ مانشستر يونايتد إذ أن الفريق حقق الانتصار في ثماني مباريات متتالية خارج ملعبه.