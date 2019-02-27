بالفيديو – ركلة جزاء أجويرو تنصر سيتي على وست هام وتتقدم به على صلاح

تواصل صراع الصدارة المشتعل على أشده في الدوري الإنجليزي، حيث حقق مانشستر سيتي الفوز في الجولة 28 من البطولة على وست هام يونايتد 1-0.

الهدف جاء عن طريق سيرخيو أجويرو الذي سدد ركلة جزاء في الدقيقة 59، سجل بها هدفه الـ18 في البطولة.

ضربة الجزاء احتسبت بعد خطأ من فيليبي أندرسون على بيرناردو سيلفا

هدف أجويرو وضعه على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بفارق هدف عن محمد صلاح قبل 10 جولات من نهاية البطولة.

وحصد سيتي نقطته الـ68، مبتعدا عن ليفربول بنقطة واحدة فقط.

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