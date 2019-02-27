بالفيديو – ركلة جزاء أجويرو تنصر سيتي على وست هام وتتقدم به على صلاح

الأربعاء، 27 فبراير 2019 - 23:58

كتب : FilGoal

أجويرو - مانشستر سيتي - شالكه

تواصل صراع الصدارة المشتعل على أشده في الدوري الإنجليزي، حيث حقق مانشستر سيتي الفوز في الجولة 28 من البطولة على وست هام يونايتد 1-0.

الهدف جاء عن طريق سيرخيو أجويرو الذي سدد ركلة جزاء في الدقيقة 59، سجل بها هدفه الـ18 في البطولة.

ضربة الجزاء احتسبت بعد خطأ من فيليبي أندرسون على بيرناردو سيلفا

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هدف أجويرو وضعه على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بفارق هدف عن محمد صلاح قبل 10 جولات من نهاية البطولة.

وحصد سيتي نقطته الـ68، مبتعدا عن ليفربول بنقطة واحدة فقط.

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مانشستر سيتي وست هام

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