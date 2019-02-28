بالفيديو - الثقة تعود شيئا فشيئا.. توتنام يواصل نزيف النقاط بثنائية من تشيلسي

الخميس، 28 فبراير 2019 - 00:04

كتب : FilGoal

تشيلسي - توتنام

بعد أداء جيد أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة، بدأت الثقة في العودة إلى تشيلسي شيئا فشيئا بالانتصار على توتنام.

تشيلسي يفوز على توتنام بهدفين نظيفين في دربي لندني ضمن مباريات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب ستامفورد بريدج.

ثنائية البلوز سجلها بيدرو رودرجيز في الدقيقة 57 وكيران تريبيير بالخطأ في مرماه بالدقيقة 84.

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ومدرب تشيلسي ماوريسيو ساري قرر جلوس حارسه كيبا أريزابالاجا على مقاعد البدلاء بعد واقعة رفضه الخروج من مواجهة سيتي، ليعتمد على بديله ويلي كاباييرو.

خطورة أصحاب الأرض ظهرت مبكرا مع الدقيقة السادسة حينما سدد جونزالو إيجوايين كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن القائم الأيسر تصدى لها.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة تعاطفت العارضة مع تشيلسي هذه المرة ووقفت بالمرصاد لصاروخية هاري وينكس.

مع الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 57 تمكن الإسباني بيدرو رودريجيز من افتتاح التسجيل متوغلا من الجبهة اليمنى ليسدد على يسار هوجو لوريس ليهز الشباك.

واستمرت سيطرة تشيلسي على الكرة مع تبادل للهجمات من جانب الديوك، ولكن في الدقيقة 84 حُسم الأمر لصالح أصحاب الأرض.

كيران تريبيير فشل في السيطرة على الكرة بالشكل الأمثل لترتد من قدمه مع تقدم لوريس وتسكن الشباك، ملعنة انتصار الجار الأزرق.

رصيد البلوز ارتفع إلى 53 نقطة في المركز السادس بدون أي ارتقاء، فيما توقف رصيد توتنام عند 60 نقطة مستمرا في المركز الثالث.

تشيلسي توتنام

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