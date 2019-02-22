خبر صادم للزٌرق.. حرمان تشيلسي من التعاقدات لفترتي انتقالات رسميا

لن يتمن تشيلسي من إبرام أي تعاقدات لفترتي انتقالات ولمدة سنة كاملة من الآن. خبر صادم جديد لجمهور تشيلسي بعد سلسلة من النتائج المخيبة.

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرارا بمعاقبة تشيلسي بمنعه من إبرام أي تعاقدات خلال فترتي الانتقالات المقبلتين.

وبجانب الإيقاف عن التعاقدات، فقد تم تغريم الفريق اللندني مبلغ 400 ألف جنيه إسترليني على خلفية مخالفته قواعد الفيفا في التعاقد مع لاعبين قٌصر، مع منح الفريق مهلة ستة أشهر لتصحيح أوضاعه.

وأثبتت تحقيقات الاتحاد الدولي لكرة القدم والتي استمرت لثلاث سنوات، وجود مخالفات في عقود نادي تشيلسي مع 29 لاعبا تقل أعمارهم عن 18 عاما في مخالفة للبند رقم (19) من قواعد الفيفا، من بينهم عقد بيرتراند تراوري اللاعب البوركينابي في عام 2013 والذي يلعب حاليا لنادي ليون الفرنسي.

وبذلك لن يحق لتشيلسي إبرام أي تعاقدات جديدة قبل فترة الانتقالات الصيفية للموسم بعد المقبل 2020/2021.

وكان تشيلسي قد أعلن تعاقده مع جونزالو إيجواين المهاجم الأرجنتيني على سبيل الإعارة من يوفنتوس لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد لموسم إضافي، مع ضم كريستيان بوليسيتش الموهبة الأمريكية من بروسيا دورتموند وإعارته للفريق الألماني حتى نهاية الموسم الجاري، وهي الصفقة التي سيتمكن تشيلسي من استقطابها بشكل طبيعي رغم العقوبة بسبب إتمام إجراءاتها.

قرار الإيقاف عن التعاقدات الجديدة أيضا ربما يكون سببا في تعثر انتقال إيدين هازارد الجناح البلجيكي للفريق إلى ريال مدريد كما كان متوقعا، بجانب كونه فرصة للاستفادة من لاعبي الفريق المعارين للخارج، والذين وصل عددهم إلى 29 لاعبا.

وحسب BBC، فيحق لتشيلسي الاستئناف على العقوبة خلال ثلاثة أيام، مع منحه 90 يوما قبل إعلان القرار النهائي وتفعيل العقوبة، وسيحق للنادي بيع لاعبيه وفسخ العقود لكن لا يحق له ضم لاعبين جدد، ولا يشمل القرار فريق السيدات في النادي أو فريق الصالات.

وخلال فترة الـ90 يوما حال استئناف النادي، يحق لهم إبرام تعاقدات جديدة قبل إعلان القرار النهائي من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

يذكر أن أندية مثل أتلتيكو مدريد ومالاجا الإسبانيين سبق وطُبق عليهما نفس العقوبة، بجانب حرمان ريال مدريد أيضا من التعاقدات لفترتي انتقالات قبل تخفيضها إلى فترة واحدة.

وسبق لتشيلسي نفسه التعرض للعقوبة ذاتها عام 2009 قبل أن يتم تخفيضها.

ولا يمر تشيلسي بأفضل فتراته في الأونة الأخيرة بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي في الدوري بستة أهداف مقابل لا شيء، ووسط أنباء حول اقتراب ماوريسيو ساري المدرب الإيطالي للفريق من الرحيل.

ويحتل تشيلسي حاليا المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة.

اقرأ أيضا

خبر صادم للزٌرق.. حرمان تشيلسي من التعاقدات لفترتي انتقالات رسميا

مران الأهلي – صالح وحمدي فتحي يتألقان في التقسيمة.. وتدريبات إضافية لرمضان على التسديد

تعرف على معلقي مباراتي الإسماعيلي والزمالك في بطولتي إفريقيا

صلاح: لقب الهداف ليس أهم أولوياتي.. الدوري أولا

تركي آل الشيخ يشكر كل من تعامل معهم في مصر.. ويخص هؤلاء بالذكر

ماركا تزف خبرا سارا لعشاق ريال مدريد.. مودريتش يمدد عقده