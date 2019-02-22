مران الأهلي – صالح وحمدي فتحي يتألقان في التقسيمة.. وتدريبات إضافية لرمضان على التسديد

أجرى مارتين لاسارتي المدير الفني الأوروجواني للنادي الأهلي، تقسيمة كرة قوية للاعبين البدلاء الذين لم يشاركوا في لقاء الداخلية.

وأدى لاعبو الأهلي مرانهم صباح اليوم الجمعة استعدادا لمباراة الجونة في الدوري بعد أن حصلوا عل راحة من التدريبات أمس الخميس.

وشهد المران، تألقا كبيرا من صالح جمعة لاعب وسط الفريق، فيما سجل حمدي فتحي الوافد الجديد هدفا رائعا بالكعب جذب صيحات الحضور.

لاسارتي طالب بالتمرير السريع وأوقف التقسيمة ليشرح العديد من الأمور على سبورة صغيرة، ولعلاج التمركز والتحركات وبناء الهجمات من الأسفل.

ومن جهة أخرى، واصل الرباعي صلاح محسن، وعلي لطفي، ووليد سليمان، وعمرو جمال تأهيلهم تحت قيادة طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل.

وشارك هشام محمد لاعب وسط الفريق في المران بشكل طبيعي رغم الإصابة التي تعرض لها أمام الداخلية، لتتأكد جاهزيته للمباريات المقبلة.

وخاض رمضان صبحي جناح الفريق تدريبات فردية إضافية عقب انتهاء المران الصباحي، ثم عقد جلسة فنية مع لاسارتي، وأعقبها خضوع اللاعب لتدريب التسديد على المرمى تحت إشراف محمد يوسف المدرب العام للفريق، حيث خضع اللاعب لوحدة تدريبية (واحد على واحد) بمشاركة يوسف للتسديد على المرمى.

كان الأهلي فاز قد فاز على الداخلية مساء الأربعاء بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري المصري.

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