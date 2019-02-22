ماركا تزف خبرا سارا لعشاق ريال مدريد.. مودريتش يمدد عقده

نقلت صحيفة ماركا الإسبانية خبرا سارا لكل عاشق لنادي ريال مدريد بقولها يوم الجمعة إن لوكا مودريتش أفضل لاعب في العالم سيمدد عقده مع الفريق لموسم إضافي.

لوكا مودريتش النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وكتبت الصحيفة المقربة جدا من ريال مدريد أن النادي واللاعب اتفقا على تمديد العقد إلى يونيو 2021.

وأشارت ماركا إلى أن ريال مدريد رد بذلك على كل "الشائعات" التي زعمت أن نجم كرواتيا يفكر في الرحيل عن العاصمة الإسبانية.

وأوضحت أن اللاعب البالغ عمره 33 عاما لم يفكر إطلاقا في الرحيل بعدما قالت تقارير إنه قد ينتقل إلى نادي إنتر ميلان الإيطالي.

وبدأ مشوار مودريتش مع ريال مدريد في 2012 بعدما نجح المدرب جوزيه مورينيو في الحصول عليه من توتنام بعد مفاوضات طويلة وصعبة على حد وصف الصحيفة.

وفاز مودريتش مع ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا 4 مرات وبالدوري الإسباني مرة وبكأس ملك إسبانيا مرة وبكأس السوبر الإسباني مرتين وبكأس العالم للأندية 4 مرات وبكأس السوبر الأوروبية 3 مرات.

وكان 2018 العام الأفضل في تاريخ مودريتش.. فاز بدوري الأبطال.. بلغ نهائي المونديال مع بلاده.. حصل على جائزة أفضل لاعب في الموسم من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ونال جائزة أفضل لاعب في العالم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم وحصل على الكرة الذهبية.