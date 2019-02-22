صلاح: لقب الهداف ليس أهم أولوياتي.. الدوري أولا

شدد محمد صلاح نجم ليفربول على أنه لا يولي اهتماما خاصا للحصول على لقب الهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز بقدر رغبته في قيادة فريقه للفوز بالبطولة في نهاية الموسم.

وقال مهاجم الفراعنة في حوار مع شركة الإنتاج الخاصة بالدوري الإنجليزي:"مثلما قلت من قبل، بالنسبة لي، هذا الرقم (أن مانشستر يونايتد هو الفريق الوحيد في البطولة الذي لم يسجل فيه صلاح بعد) ليس مهما. لقب الهداف مهم، لكنه ليس رقم 1. الدوري هو رقم 1".

وواصل النجم البالغ عمره 26 عاما "إذا فزنا بهدف أو اثنين أو ثلاثة وسجل أي شخص آخر، لا أهتم، سأكون سعيدا، سعيد جدا. بالنسبة لي، الفريق هو أهم شيء. أتمنى تسجيل 50، 51، 52 هدفا في الدوري لكن الأهم هو الفوز بالمباراة. علينا الاستمرار في المركز الأول بالدوري وهذا شيء مهم جدا بالنسبة لنا".

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يتصدر صلاح ترتيب هدافي البطولة بالتساوي مع سيرخيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي برصيد 17 هدفا ويأمل زيادة الغلة يوم الأحد حين يحل ضيفا على مانشستر يونايتد في لقاء مرتقب.

ويتصدر سيتي البطولة برصيد 65 نقطة متساويا مع ليفربول الوصيف لكن الأول خاض لقاء أكثر من الأخير.

واستمر صلاح "لم يخسروا في آخر 9 مباريات بالدوري (يونايتد)، إذن فهم فريق يسير بخطى ثابتة ويريد هزيمتنا. لديهم لاعبون جيدون حتى قبل أن يفوزوا بآخر 10 أو 11 مباراة، لاعبوهم رائعون منذ بداية الموسم. لديهم فريق جيد والآن يفوزون، يفوزون، يفوزون، لذا لديهم الثقة، لكن في النهاية نريد الفوز باللقاء. أيا كان منافسنا نريد الفوز بالمباراة".

وشارك صلاح إجمالا في 35 مباراة مع ليفربول في الموسم الحالي وسجل 20 هدفا وأرسل 8 تمريرات حاسمة.

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