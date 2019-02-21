إيمري يتغنى بلاعبه الشاب ويُصرح: سعيد بما قدمه أوزيل ضد باتي

تحدث أوناي إيمري المدير الفني لـ أرسنال عقب تخطي فريقه لعقبة باتي، ليُشيد بأداء ميسوت أوزيل.

أرسنال نجح في الفوز على باتي 3-0 ليصل دور الـ 16 من الدوري الأوروبي. (طالع التفاصيل)

وقال إيمري: "الأمر كان واضحا بالنسبة لنا بعد نتيجة الذهاب التي لم تكن جيدة. كان علينا تقديم مباراة كبيرة وتسجيل الأهداف".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي "قدمنا أداءً جيدا وحافظنا على تركيزنا طوال الـ 90 دقيقة".

وعن أداء أوزيل، قال إيمري: "أنا سعيد بما قدمه أوزيل. هذا بالتحديد ما نُريده منه".

وتغنى إيمري بما قدمه ماتيو جندوزي، قائلا: "ماتيو رائع ويتطور كما نريد تماما".

وأشار "هو يمتلك موهبة كبيرة وطموح كبير ويتطور معنا بشكل كبير للغاية".

وأكمل حديثه قائلا: "ماتيو يمتلك جودة عظيمة".

واستمر "الاختبار كان جيدا. في مباراة الذهاب كنا نستحق نتيجة أفضل ولكن في النهاية خسرنا، واليوم لم نعط لهم أي فرصة للتسجيل. لم نستقبل أي أهداف من كرات ثابتة، بل على العكس سجلنا منها".

ويرى إيمري "التتويج بالدوري الأوروبي يعد صعبا للغاية. آخر 3 نسخة، كانت من نصيب أتليتكو ومانشستر يونايتد وإشبيلية على حساب ليفربول، نحن هنا نتحدث عن فرق كبيرة".

أرسنال خسر ذهابا بهدف مقابل لا شيء، قبل أن ينجح في قلب طاولة باتي ليفوز إيابا 3-0 وينجح في تخطي عقبة الفريق البيلاروسي.

راخار فولكو مدافع باتي سجل أولا بالخطأ في مرماه في الدقيقة الرابعة، قبل أن يعزز شكودران موستافي النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 39.

والعائد سوكراتيس نجح في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 60.

أوناي إيمري المدير الفني لـ أرسنال اعتمد على ميسوت أوزيل منذ بداية المباراة.

الساحر الألماني أكمل المباراة حتى الآن، بينما غاب محترفنا المصري محمد النني عن قائمة أرسنال بالكامل.

















































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