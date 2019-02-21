بالفيديو – أرسنال يعاقب باتي 3 مرات ويطير لدور الـ 16 من الدوري الأوروبي

عاقب أرسنال ضيفه باتي ليقلب طاولة انتصار الأخير في الذهاب، ويفوز بثلاثية مقابل لا شيء في إياب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي.

أرسنال خسر ذهابا بهدف مقابل لا شيء، قبل أن ينجح في قلب طاولة باتي ليفوز إيابا 3-0 وينجح في تخطي عقبة الفريق البيلاروسي.

راخار فولكو مدافع باتي سجل أولا بالخطأ في مرماه في الدقيقة الرابعة، قبل أن يعزز شكودران موستافي النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 39.

والعائد سوكراتيس نجح في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 60.

أوناي إيمري المدير الفني لـ أرسنال اعتمد على ميسوت أوزيل منذ بداية المباراة.

الساحر الألماني أكمل المباراة حتى الآن، بينما غاب محترفنا المصري محمد النني عن قائمة أرسنال بالكامل.

نقطة قوة أرسنال ظهرت في الكرات الثابتة والتي نجح من خلالها في هز الشباك مرتين.

بير إيميريك أوباميانج انطلق بمهارة كبيرة في الدقيقة الرابعة قبل أن يرسل عرضية قوية فشل مدافع باتي في إخراجها ليحولها بالخطأ في مرماه.

كتيبة إيمري سيطرت بالكامل على مجريات المباراة وهددت مرمى باتي كثيرا.

وفي الدقيقة 39 أرسل جرانيت تشاكا عرضية متقنة على رأس موستافي، والأخير ينجح في تحويلها داخل الشباك.

منذ انضمامه لـ أرسنال وسجل موستافي 8 أهداف، من بينهم 7 بالرأس.

الوضع لم يتغير في الشوط الثاني. سيطرة أرسنال تواصلت وتغييرات إيمري بدأت.

سوكراتيس شارك بدلا من لوران كوسيلني الذي تعرض لإصابة عضلية.

ولم ينتظر سوكراتيس أكثر من 226 ثانية ليسجل الهدف الثالث لـ أرسنال.

عرضية جديدة من تشاكا ورأسية يونانية قوية تهز الشباك.

أرسنال يعاقب باتي ويطير لدور الـ 16 من الدوري الأوروبي.

وعلى الجانب الآخر، كرر نابولي انتصاره على زيوريخ السويسري ليؤكد وصوله لدور الـ 16.

نابولي فاز ذهابا 3-1 خارج ملعبه قبل أن يفوز إيابا بهدفي سيموني فيردي وأدم أوناس في الـ 43 و75.

كما نجح فياريال في خطف بطاقة التأهل من سبورتنج لشبونة رغم التعادل في إسبانيا 1-1.

فياريال فاز في البرتغال 1-0 قبل أن يجد نفسه مهزوما في الإياب بهدف برونو فيرنانديز في الدقيقة 45 إلا أن هدف ببابلو فورنالس في الدقيقة 80 كتب التعادل للفريق الإسباني.

وانتصر فالنسيا على سيلتك بهدف كيفين جاميرو في الدقيقة 70 ليؤكد جدارته بالوصول لدور الـ 16 بعد الفوز ذهابا 2-0.

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