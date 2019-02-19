"لاتخاذ ما يلزم لحفظ حقوق النادي".. الأهلي يناقش تعديلات الدوري ومواعيد الكأس الخميس

في أول رد فعل رسمي بعد إعلان اتحاد الكرة إقامة مباراة دور الـ16 من كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز يوم 28 فبراير، أصدر الأهلي بيانا رسميا أعلن فيه مناقشة الأمر يوم الخميس المقبل، أي قبل أسبوع من مواجهة بيراميدز في كأس مصر.

وقال بيان صادر عن النادي: "يعقد مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب اجتماعًا ظهر بعد غدٍ الخميس بمقر النادي بالجزيرة، وذلك لمناقشة تعديلات جدول الدوري والمواعيد الجديدة لمباريات الكأس، واتخاذ ما يلزم من قرارات لحفظ حقوق النادي المشروعة".

في وقت سابق، أعلن اتحاد الكرة بشكل رسمي أن يوم 28 فبراير سيشهد مواجهة دور الـ16 لكأس مصر بين الأهلي وبيراميدز.

وسبق للأهلي رفض وضع أي مباراة بدلا من مباراة الدوري بين الفريقين والتي تم تأجيلها من نفس الموعد.

وكان الأهلي قد أصدر بيانا السبت قبل الماضي أكد فيه " الرفض القاطع لاستبدال أي مباراة للأهلي في بطولة الدوري بمباراة أخرى في مسابقة الكأس استجابة لضغوط أي طرف. خاصة وأن اتحاد الكرة هو الذي أعد جدول الدوري بنفسه دون تدخل من أي جهة وهو الأولى بالالتزام بجدوله والحفاظ على ثوابته قبل الأندية. وإذا كان الاستبدال رغبة نحترمها لطرف أخر ليتفادى مواجهة الأهلي في بطولة الدوري قبل 30 مارس القادم. فمن حقه أن يطلب من اتحاد الكرة تأجيل مباراته مع الأهلي في الدوري إلى مابعد الموعد المشار إليه"

وبعدها، قال بيان لاتحاد الكرة "بناء على تفويض مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والأندية للجنة المسابقات بتحديد المواعيد المناسبة للفرق المنافسة على بطولة الدوري الممتاز، قررت اللجنة تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز المحدد لها يوم 28 فبراير الحالي إلى موعد بعد مباراة الأهلي والزمالك مع إقامة مباريات الفرق الثلاثة (الزمالك وبيراميدز والأهلي) وفقا لترتيب المباريات في الجدول المعلن للمسابقة".

وبعدها، أعلن اتحاد الكرة عن إقامة مباراة الكأس بين الفريقين يوم 28 فبراير.

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