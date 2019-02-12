اتحاد الكرة: الأهلي وبيراميدز في الكأس 28 فبراير.. ومواعيد جديدة وملاعب بديلة في الدوري

الثلاثاء، 12 فبراير 2019 - 16:28

كتب : عاطف شادي

محمد فاروق - هشام محمد - الأهلي - بيراميدز

أعلن اتحاد الكرة بشكل رسمي أن يوم 28 فبراير سيشهد مواجهة دور الـ16 لكأس مصر بين الأهلي وبيراميدز.

وسبق للأهلي رفض وضع أي مباراة بدلا من مباراة الدوري بين الفريقين والتي تم تأجيلها من نفس الموعد.

وتقام المباراة بحسب إعلان اتحاد الكرة في استاد برج العرب.

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ويواجه الزمالك مصر للمقاصة في دور الثمانية لكأس مصر يوم 27 فبراير في برج العرب.

بينما يواجه الفائز من الأهلي وبيراميدز، حرس الحدود، في دور الثمانية في بتروسبورت يوم 2 أبريل.

وكذلك أعلن اتحاد الكرة عددا من المواعيد والملاعب الجديدة لمباريات الدوري، خاصة في ظل إغلاق 6 ملاعب تستضيف مباريات كأس أمم إفريقيا 2019، وهي استادات القاهرة والسلام والإسكندرية والإسماعيلية وبورسعيد والسويس.

وبذلك، يواجه الإسماعيلي الزمالك في مباراة مؤجلة من الجولة 10 يوم 18 أبريل، دون إعلان ملعب لها.

ويواجه الأهلي بيراميدز في الدوري يوم 18 أبريل دون تحديد ملعب، قبل أن يواجه الزمالك يوم 22 أبريل على استاد الدفاع الجوي.

وإليكم كل المواعيد التي تم تغييرها

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