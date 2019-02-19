ماذا فعل صلاح في دور الـ16 لدوري الأبطال من قبل؟

رغم أنه يظهر سنويا في دوري أبطال أوروبا منذ احترافه في القارة العجوز، غير أن نجمنا المصري محمد صلاح سيظهر في دور الـ16 من المسابقة للمرة الثالثة فقط.

ويحل بايرن ضيفا على ليفربول الذي يضم نجم منتخب مصر في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

لعب صلاح مرحلة التأهل لدور المجموعات في أكثر من مناسبة وودع المسابقة في نهاية مرحلة المجموعات في أحيان أخرى.

مرتين فقط نجح الدولي المصري فيهما بالمشاركة في دور الـ16 من المسابقة الأوروبية الأقوى.

الأولى كانت مع روما بموسم 2015-2016 واصطدم بريال مدريد بطل المسابقة لاحقا.

شارك صلاح في مباراتي الذهاب والإياب بالكامل لكن روما خسر مرتين بثنائية نظيفة.

في موسمه الأول مع ليفربول تأهل مع الفريق لدور الـ16 بعد عبور مرحلة المجموعات بنجاح.

واجه ليفربول منافسه بورتو الذي تغلب عليه بخماسية نظيفة في البرتغال، وسجل صلاح هدفا.

في مباراة الإياب بأنفيلد جلس لاعب المقاولون العرب السابق على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في الربع ساعة الأخيرة.

فهل تشهد مباراة بايرن ليلة الثلاثاء ثاني أهداف صلاح في دور الـ16؟

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