ماذا فعل صلاح في دور الـ16 لدوري الأبطال من قبل؟

الثلاثاء، 19 فبراير 2019 - 13:29

كتب : FilGoal

محمد صلاح - بورتو

رغم أنه يظهر سنويا في دوري أبطال أوروبا منذ احترافه في القارة العجوز، غير أن نجمنا المصري محمد صلاح سيظهر في دور الـ16 من المسابقة للمرة الثالثة فقط.

ويحل بايرن ضيفا على ليفربول الذي يضم نجم منتخب مصر في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

لعب صلاح مرحلة التأهل لدور المجموعات في أكثر من مناسبة وودع المسابقة في نهاية مرحلة المجموعات في أحيان أخرى.

أخبار متعلقة

كيميتش: جوارديولا ألهمني.. وكلوب قادر على جعلك لاعبا أفضل كلوب لجماهير ليفربول: يجب أن نظهر للعالم كيف يكون أنفيلد في الليالي الأوروبية الكبيرة كيف يتغلب كلوب على أزمة دفاع ليفربول ضد بايرن؟ فابينيو أو حل استثنائي كلوب يجيب على - تُفضل التتويج بالدوري الإنجليزي أم دوري الأبطال؟

مرتين فقط نجح الدولي المصري فيهما بالمشاركة في دور الـ16 من المسابقة الأوروبية الأقوى.

الأولى كانت مع روما بموسم 2015-2016 واصطدم بريال مدريد بطل المسابقة لاحقا.

شارك صلاح في مباراتي الذهاب والإياب بالكامل لكن روما خسر مرتين بثنائية نظيفة.

في موسمه الأول مع ليفربول تأهل مع الفريق لدور الـ16 بعد عبور مرحلة المجموعات بنجاح.

واجه ليفربول منافسه بورتو الذي تغلب عليه بخماسية نظيفة في البرتغال، وسجل صلاح هدفا.

في مباراة الإياب بأنفيلد جلس لاعب المقاولون العرب السابق على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في الربع ساعة الأخيرة.

فهل تشهد مباراة بايرن ليلة الثلاثاء ثاني أهداف صلاح في دور الـ16؟

اقرأ أيضا:

جونيور أجايي.. عندما تكون الرهان الفائز دائما

ليفربول وبايرن.. صدام نادر وملامح مألوفة وذكريات ستُبعَث

عبد الحفيظ لـ في الجول: أجايي أبدى مرونة في التجديد وسعداء بالحفاظ على لاعب بقيمته

أمين حاريت.. تذكّروا الاسم

ساري: لاعبو تشيلسي معي؟ لست واثقا

بوجبا يلمح لاستمرار سولشاير كمدرب دائم

ليفربول محمد صلاح بايرن ميونيخ

نرشح لكم

أخر الأخبار

مباشر في الدوري - بيراميدز في ضيافة الجونة 14 دقيقة | الدوري المصري
هل يفاجئ هاري كين الجميع ويعود أمام بيرنلي؟ 17 دقيقة | أوروبا
"لاتخاذ ما يلزم لحفظ حقوق النادي".. الأهلي يناقش تعديلات الدوري ومواعيد الكأس الخميس 18 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل – الجونة بقيادة رباعي الأهلي وجدو.. وبيراميدز بقوة ضاربة ودكة قوية 40 دقيقة | الدوري المصري
بونوتشي يكشف رفضه الانضمام إلى ريال مدريد 50 دقيقة | أوروبا
ماذا ينتظر صلاح من مواجهة بايرن؟ معادلة نجم ريال مدريد وتخطي توريس وروماريو ساعة | دوري أبطال أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيراميدز يواجه الأهلي والزمالك خلال 5 أيام في الدوري.. وتأكيد موعد مواجهة الكأس 2 بعد سقوط فيتا - هذه هي الحالات التي يتأهل بها الأهلي لربع نهائي دوري الأبطال 3 ناشئ الأهلي المنتقل للزمالك لـ في الجول: رفضوا علاجي وقيدي.. ومدربه السابق يرد 4 اتحاد الكرة يمنع رئيس الزمالك من حضور المباريات

قد ينال إعجابك