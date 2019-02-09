8 قرارات نارية من الأهلي - مقاطعة اتحاد الكرة وشكوى للكاف.. عدم المشاركة في البطولات العربية

أعلن مجلس إدارة الأهلي عقب نهاية اجتماعه الطارئ الذي عقده صباح السبت عدم المشاركة في أي اجتماعات سواء كانت رسمية أو ودية لاتحاد الكرة.

وجاء في إعلان مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب في بيان رسمي تم نشره عقب نهاية الاجتماع أن النادي لن يشارك في أي اجتماعات مستشهدا بأن لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والاتحاد الدولي "فيفا" والميثاق الأوليمبي هي الحاكم لعلاقة النادي مع اتحاد الكرة ولجانه المختلفة.

ويأتي قرار إدارة الأهلي حسبما أشار بيان النادي "بسبب انتهاك الاتحاد للوائح ومخالفته قرارات اللجنة الأوليمبية المصرية والكاف والسماح لرئيس الزمالك الموقوف قانونا بحضور الاجتماع الرسمي لمجلس إدارة الاتحاد مع رؤساء الأندية وعدم اتخاذ موقف رادع تجاه تجاوزاته، بحق ممثل الأهلي في اجتماع الاتحاد مع رؤساء الأندية".

وجاء نص بيان الأهلي على شكل 7 قرارات تم الإعلان عنها كالتالي:

1- عدم المشاركة في أي اجتماعات سواء كانت رسمية أو ودية لاتحاد الكرة وأن لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم و"فيفا" والميثاق الأوليمبي هى الحاكم لعلاقة النادي مع اتحاد الكرة ولجانه المختلفه بسبب انتهاك الاتحاد للوائح ومخالفته قرارات اللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد الإفريقي لكرة القدم وعدم اتخاذ موقف رادع تجاه تجاوات رئيس الزمالك "الموقوف قانونًا" بحق ممثل النادي الأهلي في اجتماع الاتحاد مع رؤساء الأندية.

2- التقدم بشكوى للاتحاد الأفريقي لكرة القدم لاتخاذ اللازم قانونًا حيال الأختراق الصارخ للوائح في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية وعدم الالتزام بقرار "كاف" الذي صدر بحق رئيس الزمالك يوم 29-9-2018 بإيقافه عن ممارسة أي نشاط رياضي أو إداري يخص لعبة كرة القدم.

3- التقدم بشكوى للجنة الأوليمبية المصرية لعدم التزام اتحاد الكرة بقراراتها والسماح لرئيس الزمالك "الموقوف قانونًا" بممارسة نشاطه وتمثيل ناديه في اجتماع رسمي لمجلس إدارة الاتحاد مع رؤساء الأندية.

4- عدم الاعتراف بأي قرارات تصدر عن اتحاد الكرة أو لجانه المختلفة تأتي نتيجة التوصيات التي تقدم بها رئيس الزمالك في اجتماع الأربعاء الماضي والذي أصبح باطلا بحضوره.

5- التمسك الكامل بأداء مباريات الأهلي في بطولة الدوري وفقا للترتيب في جدول الدوري المعلن من جانب اتحاد الكرة حتى يوم 30 مارس المقبل والذي تم إخطار كافة الأندية به في 8 يناير الماضي ولم يكن هناك اعتراض من أي جانب ولم يطلب النادي الأهلي الذي يؤدي مبارياته بشكل مضغوط (مباراة كل 72 ساعة) ويخسر جهود لاعبيه للإصابات أية استثناءات. علما بأن هذه الفترة لا يتخللها أي مباريات للأهلي في بطولة الكأس حسبما جاء في المكاتبات الواردة إلينا من لجنة المسابقات ونحن نحترمها ونتمسك بها.

6- الرفض القاطع لاستبدال أي مباراة للأهلي في بطولة الدوري بمباراة أخرى في مسابقة الكأس استجابة لضغوط أي طرف. خاصة وأن اتحاد الكرة هو الذي أعد جدول الدوري بنفسه دون تدخل من أي جهة وهو الأولى بالالتزام بجدوله والحفاظ على ثوابته قبل الأندية. وإذا كان الاستبدال رغبة نحترمها لطرف أخر ليتفادى مواجهة الأهلي في بطولة الدوري قبل 30 مارس القادم. فمن حقه أن يطلب من اتحاد الكرة تأجيل مباراته مع الأهلي في الدوري إلى مابعد الموعد المشار إليه.

7- لن يخوض النادي الأهلي أي مباراة قادمة إلا بحضور جماهيره وفقا للشروط التي تم الاتفاق عليها في السابق ويتم تطبيقها الأن. وحال قيام اتحاد الكرة باختيار ملاعب بديله غير مسموح فيها بالحضور الجماهيري للملاعب التي سيتم إغلاقها استعدادا لكأس الأمم الأفريقية يكون الاتحاد هو المسئول عن الحصول على الموافقات المطلوبة ومن بينها الموافقة الأمنية وأن يتم أخطارنا بالحصول على هذه الموافقات عند الإعلان من جانب اتحاد الكرة عن الملاعب البديلة حرصا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة.

8- مقاطعة البطولات العربية القادمة بسبب الإساءات المتكررة من الرئيس الحالي للاتحاد العربي لكرة القدم بحق مجلس إدارة الأهلي الممثل الشرعي للنادي وأعضاؤه وجماهيره الأمر الذي يسلب الاتحاد العربي مظلته التي من المفترض أن تجمع الأندية العربية على الحب والاحترام المتبادل.

- مجلس إدارة النادي الأهلي في حالة إنعقاد مستمر.

سبب الأزمة

بيراميدز أصدر بيانا رسميا هدد فيه باللجوء للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم في حال عدم إنهاء جميع مباريات الدور الأول من الدوري المصري الممتاز لكل الفرق، والإعلان عن موعد مباريات دور الـ16 من الكأس.(اقرأ البيان)

وكان تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم هاجم ترتيب مباريات الدوري الممتاز، وقال: "من غير المعقول أن ينهي بيراميدز مباراتيه مع الأهلي والأهلي حتى الآن لم يلعب مع الزمالك مباراة الدور الأول".( اقرأ تصريحاته )

بعدها أعلن الزمالك تضامنه مع مطالب بيراميدز برفضه خوض أي مباريات في الدوري قبل استكمال الأهلي لمبارياته المؤجلة.

وقال رئيس الزمالك: "على الأهلي أن يلعب مباريات الدور الأول كلها، مع مباراة الكأس في دور الـ16 ضد بيراميدز قبل استكمالنا لمباريات الدوري" (طالع التفاصيل).

وأصدر الأهلي بيانا قال فيه إن "النادي يتمسك بحقه الكامل دون مساس بأداء مبارياته في بطولة الدوري وفقًا لجدول المسابقة المعلن رسميًا ومع نفس الأطراف دون تعديل". (اقرأ البيان)

ونشر تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز خطابا أرسله النادي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اعتراضا على جدول الدوري المصري (طالع التفاصيل).

وعقد مجلس إدارة النادي اجتماعا في اليوم للرد على ما جرى في اجتماع اتحاد الكرة الأخير.

وكان خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي قد حضر اجتماع اتحاد الكرة يوم الأربعاء وفقا لجدول الأعمال الذي تم إرساله لجميع الأندية لمناقشة بعض الأمور في مسابقة الدوري.

وشمل جدول الأعمال بندين، الأول عن تغيير الملاعب لكل ناد في الفترة المقبلة بسبب إقامة كأس الأمم الإفريقية في مصر بيونيو المقبل.

ويتطلب تنظيم كأس الأمم إغلاق بعض الملاعب من أجل صيانتها على أن تكون مجهزة تمام قبل انطلاق البطولة وهو ما يترتب عليه بحث الأندية عن ملاعب أخرى لإقامة مباريات الدوري المقبلة.

أما البند الثاني فكان يتحدث عن تطبيق تقنية الفيديو VAR في المستقبل القريب في مسابقة الدوري ودراسة مساهمة الأندية في تنفيذ ذلك.

وبحث مرتجي في الاجتماع مع ممثلي الأندية البندين المشار إليهما في جدول الأعمال قبل أن يتطرق عضوان من أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم للحديث عن جدول الدوري.

وهنا رفض خالد مرتجي مناقشة ذلك الأمر من الأساس متمسكا ببيان مجلس إدارة الأهلي الذي شدد على التزام النادي بإقامة المباريات وفقا للجدول المحدد حتى 30 مارس المقبل وعدم المساس به.

وتضامن محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري مع ممثل النادي الأهلي بسبب عدم وجود بند مناقشة تعديلات على جدول الدوري المصري في جدول الأعمال المرسل للأندية.

ثم حضر رئيس الزمالك بصفته ممثلا لناديه قبل أن يشدد خالد مرتجي على أن ذلك مخالف لقرار الاتحاد الإفريقي الذي يحرمه من ممارسة أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم.

وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي قد أصدرت في 30 سبتمبر الماضي قرارا بإيقاف رئيس الزمالك لمدة عام وحرمانه من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم إداريا ورياضيا بجانب تغريمه 40 ألف يورو.

وبعد ذلك دخل الثنائي خالد مرتجي ورئيس الزمالك في مشادة كلامية أعلن فيها ممثل الأبيض غضبه من حديث عضو الأهلي قائلا: "أنا الذي لا يشرفني التواجد معك".

وفي النهاية قرر خالد مرتجي والانسحاب من الاجتماع بسبب عدم قانونيته وفقا لقرار الاتحاد الإفريقي.

وعلم FilGoal.com أن رئيس النادي محمود الخطيب أصيب بحالة من عدم الرضا من الأحداث التي شابت اجتماع الأندية، وخاصة هجوم رئيس الزمالك على ممثل الأهلي في الاجتماع، خالد مرتجي. (طالع التفاصيل)

اقرأ أيضا:

الأهلي يرد عبر في الجول على عمل الحكم الخامس للقاء الحدود في أكاديمية النادي

اتحاد الكرة يجيب.. ماذا لو السندبيسي يعمل في أكاديمية لا تتبع الأهلي؟

خبر في الجول – اتحاد الكرة يحقق فورا في واقعة الحكم الخامس.. وعقوبات قد تصل للجميع

عبد الفتاح عن عمل السندبيسي بأكاديمية الأهلي لـ في الجول: إذا ثبت ذلك فيستحق شطبه

مواجهة عمرها 24 عاما.. الزمالك يتحدى الحضري للمرة 36