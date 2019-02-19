قراءة في أوراق لاسارتي قبل مواجهة الأهلي والداخلية.. 3 أسئلة

أمام مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي عددا من الأسئلة عليه حلها، قبل مواجهة الداخلية غدا الأربعاء في الجولة 23 من الدوري المصري.

منذ لقاء لاسارتي الأول في الدوري، حين خسر من بيراميدز 2-1، فاز الأوروجواياني بـ6 مباريات محلية متتالية، آخرها كان ضد الإنتاج الحربي بهدف عمرو السولية.

السؤال الأول أمام لاسارتي هو حراسة المرمى، محمد الشناوي أصبح جاهزا بعد غيابه عن مواجهة الإنتاج الحربي بسبب إجهاد في العضلة الضامة، فهل يعود للتشكيل الأساسي مباشرة أم أن شريف إكرامي قد تشبث بالفرصة وسينافس على المركز الأساسي.

في وسط الملعب، أمام لاسارتي سؤالا آخر.

هشام محمد تعرض لانتقادات بعد أدائه ضد الإنتاج الحربي، ومع غياب حسام عاشور بسبب الإصابة، تبدو فرصة حمدي فتحي أو كريم وليد "نيدفيد" في العودة للتشكيل الأساسي كبيرة.

انتعاش على الدكة

بالتأكيد، تمثل عودة أمثال أحمد فتحي وأحمد حمودي وصالح جمعة ووليد أزارو – الذي لن يلعب ضد الداخلية بحسب ما أعلن الأهلي – انتعاش بالنسبة لبدلاء الفريق.

الأهلي لديه غياب هام ضد الداخلية وهو الموقوف رمضان صبحي، وهنا تشكل عودة صالح جمعة حلا لذلك الغياب مع بعض التبديلات داخل الملعب، ولكن تبدو فرصة مشاركة جمعة بشكل أساسي ضد الداخلية صعبة خاصة مع عودته القريبة من الإصابة.

فكيف يجيب لاسارتي على تلك الأسئلة؟

الأهلي يحتل المركز الثالث في الدوري بـ42 نقطة، أما الداخلية فيحل في المركز الـ14 بـ22 نقطة.

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